Izquierda: Tony en The Many Saints of Neward. Derecha: Tony en Los Soprano. Imagen : HBO.

Los Soprano es una de las series más exitosas e importantes en la historia de la televisión moderna, y ahora, su historia y personajes recibirán una precuela en forma de película. Su nombre es The Many Saints of Newark y aquí está su tráiler.

Tony Soprano es un personaje que pasó a la historia de la televisión, interpretado de manera espectacular por el gran actor James Gandolfini, quien falleció en el año 2013. Ahora, en esta película, su hijo en la vida real, Michael Gandolfini, es el encargado de darle vida al personaje en una historia que se desarrolla entre los años 60 y 70, en la que además veremos el regreso de otros personajes que ya conocimos en la serie.

Y es que la película no estará solamente centrada en Tony sino también el Dickie Moltisanti (interpretado por Alessandro Nivola), el padre de Christopher Molstisanti, que sirvió de mentor para Tony su llegada al mundo criminal. También veremos a Johnny Soprano, Junior Soprano y Livia Soprano, interpretados por Jon Bernthal, Corey Stoll y Vera Farmiga, respectivamente, además de la participación de Ray Liotta como un personaje por ahora desconocido.

The Many Saints of Newark por fin se estrena el 1 de octubre de 2021, en cines y en HBO Max (en algunos territorios). dd