We may earn a commission from links on this page.

El Punisher regresa, esta vez en el universo cinematográfico de Marvel (MCU). El actor Jon Bernthal volverá a interpretar al legendario “Castigador” de Marvel en la nueva serie de Daredevil, llamada Daredevil: Born Again, que se espera llegue a Disney+ y que será parte del MCU.

Bernthal dio vida a Frank Castle, también conocido como Punisher, por primera vez en la segunda temporada de Daredevil, la serie que en su momento era una producción conjunta de Marvel Television y Netflix, con una trama más violenta, oscura y adulta de lo que el MCU nos tenía acostumbrados en el cine. Después, Punisher tuvo su propia serie de televis ió n parte de este “universo de Marvel en Netflix” (el cual estaba en parte relacionado al MCU, pero en realidad no tanto).

Dos temporadas después, la serie The Punisher fue cancelada, junto con Daredevil, Jessica Jones y todas las otras series de ese universo. La razón era sencilla: todos estos personajes regresarían al control de Marvel Studios, y poco tiempo después volvimos a ver al Daredevil de Charlie Cox brevemente en Spider-Man: No Way Home, y al Kingpin de Vincent D’Onofrio en la serie Hawkeye.

Advertisement

El Kingpin de D’Onofrio, por supuesto, también formará parte de la serie Daredevil: Born Again, como explican en The Hollywood Reporter, cuyo título parece indicar que estará en parte basado en la serie de cómics homónima creada por Frank Miller en 1986 (en esa serie, sin embargo, no aparecía Punisher). Por otro lado, los personajes de Deborah Ann Woll y de Elden Henson, Karen Page y Foggy Nelson, no se espera que regresen en Daredevil: Born Again, o al menos no lo harán durante su primera temporada. Se desconoce si los personajes tendrán nuevos actores o sencillamente no formarán parte de la historia.

Daredevil: Born Again no es una continuación directa de los acontecimientos de la serie de Daredevil y aquellas producciones de Marvel y Netflix, sino una historia en gran parte nueva que contará con los mismos rostros. La primera temporada se espera debute a comienzos de 2024, y tendrá una duración de 18 episodios.