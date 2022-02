Hace poco se dio a conocer la noticia de que las series de Marvel que en su momento fueron desarrolladas en exclusiva para Netflix, abandonarían el servicio al finalizar el mes de febrero. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho tiempo para tenerlas de nuevo en streaming. Las series de los Defensores se mudan a Disney+.

Las series de Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, protagonizadas por Charlie Cox, Jon Bernthal, Krysten Ritter, Finn Jones y Mike Colter, respectivamente, formaron parte de un universo compartido de Marvel bajo el ala de Netflix, entre los años 2015 y 2019. Sin embargo, tras el nacimiento de Disney+ y el interés de Marvel Studios de recuperar la licencia de la mayor cantidad de sus personajes, no estaba claro qué sucedería con estas series en el futuro. Mientras tanto, lo único que se sabía es que estas series, al igual que The Defenders (serie en la que se conectaban todos estos personajes), no continuarían con nuevas temporadas en Netflix.

Ahora, abandonarán el servicio de streaming de la gran “N”, pero rápidamente aparecerán en el catálogo de Disney+, al menos en la mayoría de territorios. Y es que las series no estarán disponibles en Disney+ en Estados Unidos, pero sí en otros territorios. Por ahora, solo Disney+ Canadá ha confirmado la llegada de estas series a su plataforma el 16 de m arzo, pero se espera que también debuten en el servicio en otros territorios. Una buena excusa para volver a ver series como la fantástica Daredevil, sobre todo después de los acontecimientos de cierta película. [vía GamesRadar]