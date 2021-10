By

La policía japonesa ha arrestado esta semana a un hombre de 43 años por un delito un tanto particular. El individuo se estaba dedicando a usar los mismos algoritmos que se usan en los Deepfakes, pero para eliminar la censura de genitales en las películas porno.



Advertisement

Masayuki Nakamoto empleó la tecnología deepfake para restaurar los genitales de miles de fotos y vídeos de actrices porno japonesas que luego vendía a través de su página web. Las primeras inve stigaciones apuntan a que Nakamoto se embolsó alrededor de once millones de yenes (casi 100.000 dólares) gracias a esta act ividad. Tras su arresto, el acusado se declaró culpable de los cargos.

Las leyes japonesas son espe cialmente estrictas con las imágenes que muestran genitales de forma explícita. Publicar este tipo de contenidos puede caer dentro del delito de obscenidad, razón por la que muchas productoras porno censuran estas partes de la anatomía usando máscaras pixeladas. De todos modos, Nakamoto no ha sido arrestado solo por un delito de obscenidad, sino porque además estaba vendiendo contenidos protegidos por copyright. De hecho, su arresto se basó en la venta de 10 fotos retocadas de esta forma al precio de 20 dólares cada una.

Aunque no es la primera vez que se produce un arresto por delito de obscenidad, sí que es la primera en la que el acusado usaba métodos de aprendizaje máquina para eliminar la censura. El porno Deepfake gana popularidad en países como Japón, Corea o Taiwán, donde hace poco fue arrestado un hombre responsable de un grupo de Telegram con porno Deepfake con una comunidad de más de 6.000 personas. Las autoridades japonesas, de momento, no se han planteado ninguna prohibición o criminalización del uso de IA para estos fines. En ese sentido Nakamoto no fue acusado de violar la privacidad de las actrices a las que había restaurado en sus vídeos o fotos. [Vice]