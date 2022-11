By

En las últimas 24 horas , varias personas en Japón, incluido un empleado de Square Enix, han sido arrestadas por abuso de información privilegiada relacionados con un anuncio del juego Dragon Quest. Según la prensa local , el legendario diseñador de Sega, Yuji Naka, se encuentra entre ellos.



El escándalo se centra en un estudio llamado Aiming, que en 2020 se anunció como desarrollador de un nuevo juego de Dragon Quest llamado Tact. Anoche, se alegó por primera vez que un empleado de Square Enix, Taisuke Sazaki, de 38 años, que ha trabajado en juegos de Final Fantasy y Kingdom Hearts, sabía del acuerdo antes de que se anunciara públicamente y, junto con un amigo, compró un montón de acciones en Aiming con la esperanza de obtener beneficios cuando el precio de sus acciones (presuntamente) subiera .

El legendario diseñador de Sonic, Yuji Naka, detenido

Naka, de 57 años, es u no de los principales creadores de Sonic the Hedgehog y ha hecho de todo un poco , desde NiGHTS Into Dreams hasta Phantasy Star. También ha sido arrestado por cargos similares. Según este reportaje de FNN, Naka también está acusado de conocer el acuerdo de Aiming antes de que fuera noticia pública y de aprovechar la oportunidad para comprar 10.000 acciones de la empresa.

Si bien es más famoso por su trabajo en Sega, Naka se había asociado recientemente con Square Enix en el desafortunado juego de plataformas en 3D Balan Wonderland. Se separó de la empresa en abril de 2021, pero estas denuncias se derivan de 2020, cuando aún trabajaba con el editor .

Naka fue arrestado por la Oficina del Fiscal Público del Distrito de Tokio, que continúa con su investigación. Se alega que compró 10.000 acciones por valor de 2,8 millones de yenes, alrededor de 20.000 dólares estadounidenses. (Por su parte, Sazaki está acusado de comprar 26,4 millones de yenes, o alrededor de 188.000 dólares estadounidenses). Las autoridades aún no han revelado si alguno de los tres hombres arrestados todavía era propietario de esas acciones, o si se habían vendido con fines de lucro antes de la investigación.