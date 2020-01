Arrojan tres caimanes muertos al fondo del mar para ver cómo los devoran. El resultado es fascinante

Filed to:

Imagen : C. R. McClain et al., 2019.

Un experimento para ver cómo las criaturas de las profundidades del mar podrían reaccionar ante la presencia de una fuente de alimento poco común, cadáveres de caimanes, ha dado como resultado una nueva ciencia fascinante.



Como muchos de ustedes recordarán, Gizmodo cubrió parte de esta investigación en abril del año pasado. Los biólogos marinos responsables del experimento finalmente han publicado sus resultados tan esperados en la revista científica de acceso abierto PLOS One. Los autores, liderados por Craig McClain y Clifton Nunnally del Consorcio Marino de las Universidades de Louisiana (LUMCON), han proporcionado algunos detalles nuevos e interesantes sobre el proyecto.



Los caimanes y el fondo marino profundo pueden parecer una combinación poco probable, pero estos reptiles a veces deambulan lejos de la costa, ya sea en busca de nuevas fuentes de alimentos o porque fueron expulsados ​​por el clima extremo, como los huracanes. En algunos casos, sin embargo, estos caimanes caprichosos mueren mientras están en el mar, y sus cuerpos se desplazan hacia el fondo marino.



Para las criaturas que viven en el fondo marino, estos son regalos preciosos caídos del “cielo”, ya que este tipo de alimentos son escasos e insuficientes.



“En las profundidades del mar, no hay luz, por lo que no hay fotosíntesis”, dijo en un correo electrónico River Dixon, PhD Fellow en el Laboratorio McClain de la Universidad de Louisiana-Lafayette y coautora del nuevo estudio. a Gizmodo. “Esto significa que los organismos típicos que forman la base de una red alimentaria, plantas u organismos similares a las plantas llamados fitoplancton en los sistemas marinos, no están presentes. En cambio, la comida para animales en el abismo llega a través de lo que llamamos “nieve marina”, agregaciones de trozos de animales en descomposición, heces y otros detritos que llueven de las aguas suprayacentes” .



Imagen : Los isópodos gigantes se atiborraban de un cadáver de caimán ( C. R. McClain et al., 2019. )

Pero como explicó Dixon, esta “nieve marina” no puede ser suficiente para mantener a la población de abajo, lo que lleva a lo que Dixon llama un “acertijo de carbono”.



“Se ha hecho un gran esfuerzo en la investigación de ballenas, peces grandes e incluso plantas como la madera y las algas marinas como fuente potencial de este carbono perdido”, dijo Dixon. “Hemos visto caimanes y cocodrilos que utilizan más hábitats marinos en los últimos años ... así que decidimos hacer este experimento para investigar el impacto de una gran carcasa de reptil en las redes alimentarias de las profundidades marinas y grandes canales de reptiles como una posible vía de carbono hacia las profundidades”.



Para el experimento, se colocaron tres cadáveres de caimán (Alligator mississippiensi) a lo largo de la pendiente del norte del Golfo de México a profundidades de 2.000 metros. Al comenzar el experimento, el equipo de LUMCON predijo que la piel dura de los caimanes sería difícil de atrapar para los carroñeros y que los cadáveres permanecerían inactivos durante un período prolongado de tiempo.



Estaban equivocados. Varios animales de las profundidades no solo hicieron un uso rápido de esta fuente de alimento inusual, sino que el experimento también resultó en el descubrimiento de una especie completamente nueva.



Imagen : 51 días después de que este caimán se dejó caer en el fondo marino, los huesos son todo lo que queda ( LUMCON )

En el sitio de la primera caída de caimanes, el cadáver de animal se inundó con isópodos gigantes, que pudieron penetrar la piel en menos de 24 horas. Estas criaturas del tamaño de una pelota de fútbol no parecían molestarse por la piel gruesa del reptil, con un video inquietante que mostraba a los isópodos gigantes arrancando la carne en una orgía de deleite culinario. Increíblemente, los isópodos gigantes pueden pasar años entre comidas.



Los investigadores visitaron el segundo caimán 51 días después de que se soltó, momento en el cual se le había despojado de toda su carne. Todo lo que quedaba era el esqueleto, aparte de un anfípodo solitario que todavía estaba dando vueltas en busca de una última comida. La orientación de los huesos, incluida la columna curva, era tal como la dejaron los investigadores, pero la cabeza del reptil estaba hacia arriba, probablemente como resultado de la actividad del carroñero.



Imagen : Esa pelusa marrón clara es en realidad una especie recién descubierta de Osedax, un gusano devorador de huesos ( LUMCON )

El anfípodo no fue la única criatura vista en esta caída. Más tarde se confirmó que una pelusa parda en los huesos era una especie recién descubierta del género Osedax, un grupo de gusanos comedores de huesos, a veces conocidos como gusanos zombis.



“Osedax se alimenta de los lípidos dentro de los huesos de muchos tipos de vertebrados”, dijo Dixon. “Lo confirmamos como una nueva especie al comparar el ADN de los animales que recolectamos con el ADN de las especies conocidas de Osedax. Descubrimos que el ADN era lo suficientemente diferente como para calificar nuestras muestras como una nueva especie”.



Este descubrimiento es notable porque es la primera vez que se ve un Osedax en el Golfo de México, y es la primera instancia registrada de gusanos que mastican huesos de caimán.



“Con más experimentación, podremos determinar si esta nueva especie de Osedax es un especialista en reptiles o se encuentra más ampliamente en los cadáveres de vertebrados en el Golfo”, agregó Dixon.



El tercer descenso de reptil fue un poco diferente. Al regresar al sitio ocho días después de que se estableció, los investigadores se sorprendieron al encontrar ... nada. El cadáver se había ido. Lo único que quedaba era una depresión en el fondo marino que mostraba dónde cayó el animal una vez y un a zona marcada.



Imagen : Ocho días después de ser arrojado, este caimán simplemente había desaparecido ( LUMCON )

Dixon dijo que ella y sus colegas estaban sorprendidos por lo que vieron, o la falta de.



“Cuando estamos en el proceso de una inmersión en el ROV, estamos en un contenedor de envío en la cubierta de un barco, acurrucados alrededor de una pantalla de TV que muestra la transmisión de video del robot en el fondo marino”, dijo. “Cuando nos estábamos acercando al lugar donde habíamos colocado el cadáver de caimán solo una semana antes, no estábamos viendo nada. Todos nos estábamos mirando, ¿estamos en el lugar correcto? ¡No puede desaparecer por completo! Pero el dispositivo de marca que habíamos puesto al lado del cadáver todavía estaba allí, y cuando nos pusimos de pie, vimos la depresión que había creado el cuerpo. Sabíamos que estábamos en el lugar correcto, pero definitivamente nos sorprendimos, así que comenzamos a explorar el área”.



Finalmente, los investigadores de LUMCON descubrieron marcas de arrastre, que los llevaron al peso y la cuerda que habían sido atadas al cuerpo el reptil. Dixon dijo que se dejaron a 9 metros del lugar original, y que la cuerda fue completamente mordida. No se pudo encontrar ningún rastro del animal.



“Lo que sea que hizo eso tuvo que ser enorme; el cuerpo y el peso se combinaron para superar los 36 kilogramos, y su forma y longitud lo hicieron bastante difícil de manejar”, dijo Dixon. “Con algunos cálculos pudimos descubrir que la fuerza de mordida necesaria para cortar limpiamente nuestra cuerda era consistente con la de un tiburón grande”.



Específicamente, los investigadores sospechan que el culpable pudo ser un tiburón de Groenlandia o un tiburón de seis branquias, que son capaces de comerse un caimán entero.



Por tanto, tres descensos de caimanes resultaron en tres observaciones diferentes, que muestran la adaptabilidad de las criaturas marinas que habitan en el fondo, que claramente hicieron que el trabajo de una criatura fuera bastante extraño a su entorno marino.