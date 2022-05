By

Gotham Knights es un juego spinoff del universo de Batman que fue anunciado en 2020, y que finalmente llegará este año. Teníamos mucho tiempo sin ver novedades en materia de jugabilidad y adelantos en video, más allá de un tráiler de su historia a mediados del año pasado, pero ahora Warner Bros Interactive ha anunciado algunos cambios para el juego y presentado un adelanto de casi 15 minutos de dos de sus personajes: Nightwing y Red Hood.

En el video podemos observar las habilidades que tendrán estos personajes y darle un mejor vistazo al estilo de combate del juego, el cual parece en parte similar al de los títulos Batman: Arkham, pero un poco más lento y en cierto modo más basado en las herramientas u objetos que usan los personajes (como las armas de Red Hood, que según los desarrolladores usan “balas no letales”), además de en el combate cuerpo a cuerpo. Los personajes también cuentan con distintas formas de moverse por el mapa, incluyendo motocicletas y el planeador que vemos usar a Nightwing en el tráiler.



Además del adelanto de la jugabilidad, Warner Bros Interactive ha anunciado que la versión para consolas de generación pasada de Gotham Knights ha sido cancelada; dicho de otro modo, el juego no llegará a PlayStation 4 ni a Xbox One, solamente estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S, y para PC a través de Steam y Epic Games Store. Por último, también han confirmado que tendrá soporte para hasta 2 jugadores en modo cooperativo online, desmintiendo los recientes rumores de que podría ser jugado por hasta cuatro personas.

Gotham Knights llega el 25 de octubre de este mismo año. Este es solo uno de los dos juegos del universo Batman que están en desarrollo, el otro es Suicide Squad: Kill the Justice League el cual está bajo la responsabilidad de los creadores de la saga Arkham.