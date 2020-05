Vídeo demostrativo de la nueva tecnología de detección de dedos de Sony Gif : UploadVR ( YouTube

No, me temo que si has venido hasta aquí buscando el nuevo mando VR que tendrá la PS5 vas a irte con las manos vacías, al menos de momento . Sony a ún no ha anunciad o nuevo mando de realidad virtual, pero el estudio que ha publicado su departamento de desarrollo da mucho margen para soñar.



Advertisement

La idea con la que puedes quedarte: Sony lleva ya unos cuantos años desarrollando una tecnología de mandos capaz de detectar los movimientos de los dedos sin que tengamos que pulsar ningún botón. La idea es que esa tecnología sirva algún día como base a un nuevo mando para realidad virtual, pero no parece algo que vaya a acompañar a la PS5 en su lanzamiento a finales de este año.

Advertisement

Después de varias patentes que daban pistas sobre esta tecnología, el vistazo má s detallado que tenemos de ella nos llega de un estudio publicado por Kazuyuki Arimatsu y Hideki Mori, dos ingenieros de Sony Interactive Entertaiment. El estudio lleva por título “Análisis de técnicas de aprendizaje máquina para estimar la posición de la mano en un dispositivo de bolsillo con sensores de proximidad”.

El título es largo pero bastante descriptivo del trabajo de estos dos ingenieros. Lo que han hecho es crear un prototipo de mando con sensores capacitivos que detectan la proximidad de nuestros dedos. Después, han trabajado en hacer que una comp utadora sea capaz de convertir los datos de esos sensores en una copia exacta de los movimientos de la mano. Para ello han contrastado las lecturas de los sensores con los datos provenientes de un sensor óptico que fotografiaba las diferentes posiciones de los dedos.



El estudio va acompañado de un vídeo demostrativo al que han tenido acceso en UploadVR (sobre estas líneas). En el se aprecia que, aunque los sensores se pierden un poco cuando los dedos se alejan demasiado de la pantalla, el sistema funciona con bastante precisión.

Advertisement

La gran pregunta es, por supuesto, cuándo veremos una versión comercial de este mando. La compañía ha anunciado oficialmente que está trabajando en la próxima generación de visores VR para la PS5, así que quizá podamos probar esos mandos antes de lo previsto. No será este año, pero quizá 2021 nos traiga alguna sorpresa. [UploadVR]