Estos son los mejores videojuegos de 2020

De izquierda a derecha: Final Fantasy VII Remake, Hades, Assassin’s Creed Valhalla, Genshin Impact y The Last of Us Part 2. Imagen : Square Enix / Supergiant Games / Ubisoft / miHoyo / Naughty Dog – SIE.

2020 fue una año complicado y lleno de problemas, pero en materia de entretenimiento, aunque la industria del cine se paralizó en gran parte, ese no fue el caso de los videojuegos. Este año nos trajo algunas joyas y algunas decepciones, y aquí encontrarás los mejores títulos que nos dejó 2020.

Vikingos, dioses del O limpo, juegos para smartphones y secuelas muy esperadas. 2020 recibió un alud de videojuegos muy interesantes, además de una nueva generación de consolas que aún está por despegar en materia de títulos. Recientemente la gala de The Game Awards premió a los mejores juegos del año según el consenso de críticos en el mundo, pero en Gizmodo en Español tenemos nuestra propia lista, una protagonizada por algunos juegos “triple A”, algunos indies y una gran sorpresa que llegó de Asia.

Aquí están los mejores juegos de 2020:

10 – Yakuza: Like a Dragon

La franquicia Yakuza nació en el año 2005, y aunque algunos de los primeros títulos salieron de Japón y llegaron a occidente en la década pasada, no fue sino hasta 2015 aproximadamente cuando empezó a hacerse extremadamente popular fuera de Japón, lo que llevó a Sega a lanzar remakes o ports de toda la serie principal de la saga en occidente para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Ahora, Yakuza: Like a Dragon es el nuevo título que intenta reinventar la saga con un nuevo protagonista y un nuevo estilo de juego, dejando atrás el combate de tipo brawl y centrándose en un estilo híbrido de combate por turnos. Eso sí, la esencia y lo que más gusta de la saga sigue ahí: una historia intensa y llena de drama sobre la vida en el mundo criminal de un Yakuza, acompañada de un montón de locuras y tramas secundarias absurdas y muy, muy japonesas. Like a Dragon es una joya que destacó en este 2020, y no hace falta jugar a los títulos anteriores para disfrutarlo.

9 – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

La saga de juegos Tony Hawk marcó una generación a finales de los 90 y comienzos de los 2000, pero desde entonces no había logrado retomar la popularidad que tuvo en ese entonces, en los días de la primera o la segunda consola PlayStation. Pues Activision ha decidido tirar de la nostalgia y crear una remasterización completa de los primeros dos juegos de la saga. El resultado es un ejemplo de cómo deberían ser los remakes o las remasterizaciones realmente, ofreciendo no solo nuevos gráficos sino una experiencia mucho más pulida y, además, un paseo nostálgico por nuestras infancias, incluso con una banda sonora muy similar a la que disfrutamos en aquel entonces.

8 – Among Us

Sin lugar a dudas, el juego de la pandemia. Técnicamente Among Us debutó para smartphones y PC en 2018, pero no fue sino hasta 2020 que se hizo extremadamente popular, tanto así que recientemente llegó a la Nintendo Switch y en 2021 llegará a las consolas Xbox. El juego se convirtió en el favorito de muchos, desde gamers de toda la vida hasta personas que jamás en su vida habían tocado un videojuego. En un año en el que el distaciamiento social y la cuarentena fue la norma, Among Us fue un escape y una reunión para muchos con sus amigos, seres queridos o desconocidos. Todos intentamos en alguna ocasión descubrir quién es el impostor en una partida.

7– Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons es, sin lugar a dudas, otro de los grandes juegos de la pandemia, que se convirtió en un escape para muchos de este mundo lleno de problemas mientras nos quedábamos encerrados en casa. Se trata de el primer Animal Crossing para Switch y se convirtió en toda una sensación: políticos lo usaron para hacer campañas, se crearon programas de televisión de tipo talk show dentro del juego, y más cosas, pero la esencia del juego es lo que lo hace maravilloso y tan relajante y disfrutable: tienes una isla, debes hacer crecer tu isla y recolectar cositas, o visitar las islas de tus amigos y de desconocidos. Es un juego sin violencia, sin una historia intensa ni nada por el estilo, y eso lo hace especial.

6– Ghost of Tsushima

El juego más reciente de los estudios de Sucker Punch, creadores de la saga Infamous, se centra en la historia del Japón feudal durante la primera invasión de los mongoles. La historia se desarrolla en la isla de Tsushima, lugar que recibió la primera oleada de la invasión y en la que el protagonista, Jin, se convierte en un protector que intenta sumar otros guerreros a sus filas y detener la invasión.

Ghost of Tsushima es un juego de mundo abierto pero con una inspiración muy notable no solo en la historia japonesa, sino también en su cine clásico, en aquellos combates entre samuráis en las películas de Akira Kusosawa, y con un estilo de combate que mezcla la acción y el sigilo que, aunque no es completamente nuevo, sí tiene factores originales que lo hacen sentir muy satisfactorio. Es un juego ideal y redondo para aquellos que disfriutan las historias de samuráis y los mapas enormes y llenos de cosas por explorar.

5 – Final Fantasy VII Remake

Podría decirse que 2020 se asemeja a aquel comienzo de la generación de PS4 y Xbox One por haber contado con tantos “remakes” o remasterizaciones, pero Final Fantasy VII Remake no es simplemente una de esas versiones “mejoradas” que simplemente añaden nuevas texturas, mejores gráficos y voces para los diálogos. No, FFVIIR es un juego completamente nuevo que se basa en la misma historia que conocimos hace más de 20 años, y la expande por completo en un mapa que, sin abandonar la ciudad de Midgar, se siente enorme, interminable, y nos deja con muchas ganas de saber cómo continúa esta historia y qué más veremos en este mundo, incluso a quienes ya jugamos al título original de la primera consola PlayStation. Solo esperemos que la segunda parte de este remake llegue pronto.

4 – Genshin Impact

La gran sorpresa del año. Genshin Impact es un juego free to play que salió de Asia y arrasó con todo, convirtiéndose en una sensación desde su lanzamiento. El título está disponible tanto en smartphones como en PC y en consolas, en algunos casos con crossplay, y ofrece una historia en solitario que te mantendrá ocupado durante docenas de horas (además de su multijugador), con un estilo de juego y ambientación que parece una mezcla entre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la serie de videojuegos Trails y un anime, entre otras cosas. Es la fusión de muchos estilos en un juego gratuito que realmente no te obliga a pagar para avanzar, y constantemente se estará actualizando con más cosas por hacer y más personajes para coleccionar.

3 – The Last of Us Part 2

La secuela que tuvimos que esperar durante 7 años. The Last of Us Part 2 es un juego duro, cruel, violento y que te hace sentir un mar de emociones, incluyendo molestia, tristeza y en algunos casos felicidad. El título cuenta con un estilo de jugabilidad que quienes jugaron a la primera entrega ya conocemos, una mezcla de sigilo, combate y supervivencia con pocos recursos, lleno de bichos y monstruos horribles que quieren matarte.

Pero su aspecto más importante es su historia y lo que hace con sus personajes, tanto con los que ya conocíamos como con los nuevos. Es una historia divisiva que o la amas o la odias, y se ubica en nuestro trop 3 por lo que supone como experiencia, cruzando una y otra vez esa línea cada vez más difusa entre lo que es un videojuego y la narrativa que encontramos en una película o un libro.

2 – Assassin’s Creed Valhalla

La saga Assassin’s Creed parecía encontrarse estancada tras muchos juegos, por lo que Ubisoft decidió darle un lavado de cara a partir del título Assassin’s Creed Origins que llegó en 2017. Valhalla es la evolución de ese nuevo rumbo que tomó desde entonces. Esta vez la historia se desarrolla en el mundo de los vikingos y su invasión a Gran Bretaña, intentando quedarse con un pedazo de este territorio para expandir sus fronteras en tierras menos frías y mucho más verdes.

El juego mantiene la esencia de lo que conocemos como un Assassin’s Creed (incluso regresa la hoja asesina) pero también la expande con un combate más complejo y satisfactorio que viene evolucionando desde Origins, un mapa mucho más rico y diverso, la posibilidad de crear y ampliar tu campamento y obtener aliados, y un sistema RPG y de armaduras mejorado. Esto, acompañado de una historia de vikingos que los fanáticos de la saga llevaban años pidiendo.

1 – Hades

Hades es el juego más reciente de Supergiant Games, un estudio que no ha parado de crecer desde que lanzaran su primer juego hace casi una década, Bastion. Esta vez el estudio indie ha decidido crear un título de estilo roguelike con mucha acción que se desarrolla en medio de la mitología griega y con una historia llena de personajes carismáticos, acompañada de una música espectacular como los juegos de este estudio siempre suelen tener. Lo que hace especial a Hades es como mezcla su estilo de juego y su narrativa, la cual se va expandiendo a medida de que hacemos cada nuevo intento de escapar del inframundo, algo que dependiendo de tus capacidades como jugador puede llevarte apenas algunos pocos intentos, o quizás docenas.

El combate de Hades se siente exquisito, basándose en el clásico hack and slash pero con una mezcla de combate cuerpo a cuerpo y habilidades mágicas. Si mueres, tienes que intentarlo de nuevo, pero no todo está perdido dado que podrás mejorar algunos aspectos de tu personaje, sus armas y habilidades con cada intento. Es, sin duda, de lo mejor que pudimos jugar este año, y merece estar en el primer lugar de esta lista.

Menciones honoríficas:

Half-Life: Alyx: Valve nos regaló un nuevo Half-Life en 2020, pero no era esa tercera entrega que tanto esperábamos. Sin embargo, Alyx es un juego revolucionario que lleva la realidad virtual al límite. Es, en general, una gran experiencia en VR que expande el universo en el que se desarrolla.

Spider-Man: Miles Morales: Tras el exitoso juego de Spider-Man de 2018, los estudios de Insomniac y SIE lanzaron esta expansión de la historia centrada en el carismático Miles Morales, un personaje rico en diversidad que, mientras aprende lo que es ser un superhéroe, también descubre que tiene aún más poderes que Peter Parker. Es una joya imperdible para todos los fans del primer juego y de las historias de superhéroes.

Doom Eternal: En 2016 llegó el reboot de Doom, volviendo a su esencia y a un estilo de shooter FPS mucho más clásico y rápido. Doom Eternal es más de lo mismo, pero mejor y más grande, añadiendo además secciones de plataformas que le dan un poc más de diversidad a lo que sucede entre cada combate. Pero lo que más nos gusta de Doom sigue ahí: montones de enemigos a los que destruir, usando un montón de armas y escuchando música Heavy Metal.

13 Sentinels: Aegis Rim: A nivel personal, la gran sorpresa del año y uno de mis juegos favoritos de 2020. El nuevo título de los estudios de Vanillaware es completamente distinto a cualquier cosa que hayan hecho antes, mezclando ese hermoso apartado visual que los caracteriza con un combate de estrategia por turnos y una jugabilidad de tipo novela gráfica point and click, que cuenta una historia compleja que se desarrolla de forma desordenada mediante 13 protagonistas, la cual poco a poco va tomando sentido mientras más avanzas, y está llena de robots gigantes (mechas), monstruos gigantes (kaijus), ciencia ficción, adolescentes en secundaria y todas esas cosas que tanto nos gustan a los amantes de los jRPG y el anime al estilo de Evangelion.

Fall Guys: La última mención honorífica es para el tercer juego de la pandemia, Fall Guys, un battle royale como ningún otro, simpático y no centrado en la violencia, en la que hasta 60 personajes graciosos compiten en distintos escenarios y minijuegos venciendo obstáculos. Quizás su popularidad masiva no duró tanto como es el caso de Among Us, pero aún así fue otro de esos escapes que nos acompañaron en cuarentena.