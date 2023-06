Astell&Kern es un nombre conocido en el mundo del audio de alta gama. La empresa surcoreana lleva una década creando algunos de los reproductores digitales de audio (DAPs) de mayor gama que ha visto el mercado; y sí, algunos tienen precios muy altos. Hablamos de reproductores con precios de 1.900 dólares, 2.500 dólares y hasta de 3.700 dólares en su modelo más prémium, el SP3000, de la línea A&ultima, la más lujosa de la marca.

Con el SR35, A&K intenta llevar algunas características puntuales de sus modelos más costosos hasta un DAP más accesible entre el catálogo de la marca, características como una calidad de sonido excelente y su más reciente interfaz de usuario. El SR35 es el modelo de menor precio en el catálogo de Astell&Kern, sucesor del SR25 II, un modelo muy conocido en el mundo de los audiófilos.

Lo primero que llama la atención del SR35 al tenerlo en la mano es la forma que tiene su pantalla. Es un panel de 3,6 pulgadas, que no es demasiado pequeño ni demasiado grande, ideal para una mayor portabilidad. Pero la pantalla se encuentra inclinada en un ángulo, no está “recta” acorde a la estructura del dispositivo. La razón de esto, además de darle un look original y distinto a cualquier otro DAP (o dispositivo móvil en general) que haya probado, es que al usarlo con una mano (la izquierda) la posición natural de la muñeca hace que veamos la pantalla de forma correcta y no inclinada.

Llama la atención, y es algo que me agrada en el dispositivo, además de su diseño con líneas marcadas y ángulos en su cuerpo con forma de “corte” que lo hacen sentir como algo del futuro, algo cyberpunk.

Pero sin duda, lo mejor del SR35 es su sonido. Hablemos sobre la experiencia de usarlo.



¿Cómo es la experiencia al usar el SR35?

El SR35 tiene cuatro DACs modelo CS43198 de Cirrus Logic, y se puede usar tanto en modo Dual DAC (es decir, dos DACs) o Quad DAC. También tiene puertos de auriculares de 3,5mm no balanceado, y de 4,4mm y 2,5mm balanceados. En cuanto a ganancia, cuenta con dos niveles, “Normal” y “Alto”, y este último alcanza una potencia de hasta 4Vrms por el puerto no balanceado y 6Vrms por los puertos balanceados.

Todo esto se traduce en una gran versatilidad al momento de utilizar distintos auriculares, tanto in ear como over ear o de diadema, y también al controlar el DAP. La batería del SR35 tiene una duración de hasta 20 horas (otra ventaja de no tener una pantalla excesivamente grande). La autonomía varia dependiendo del modo de DAC que usemos (Quad DAC consume más batería, lógicamente), y dependiendo de la ganancia y el volumen, pero de cualquier modo, hablamos de un DAP que tiene una duración de batería superior al de la media.

Pero como mencioné algunas líneas atrás, lo que mejor sabe hacer el SR35 es reproducir música, y no solo me refiero a que tiene soporte a muchos formatos de audio, sino a su calidad de sonido.

El sonido del SR35 se siente lleno, intenso, con mucho detalle y definición. Los bajos tienen textura y claridad, y una gran extensión. Los medios están muy bien definidos, las voces se sienten presentes y naturales. Y los agudos tienen nitidez y detalle. La calidad de sonido con el modo Dual DAC es casi la misma que con el Quad DAC, al menos según mi experiencia. La diferencia al usar el modo Quad DAC la noto en que se siente un extra en detalle y en espacialidad del sonido, sobre todo con algunos auriculares.



La música es protagonista en el SR35. Siento que todo lo que escuché con el DAP, sonó bien. Si la fuente (es decir, el archivo de música) es bueno, el resultado es bueno. Las canciones en alta resolución que provienen de discos de vinilo, especialmente, son una delicia de escuchar. Se siente esa textura. En cuanto a auriculares, en mis pruebas usé los Meze Audio 109 Pro, los Hifiman Sundara (que para mi sorpresa, los pudo mover correctamente por la salida balanceada y en ganancia “Alta”), los Sennheiser HD 58X (por la salida no balanceada, también con un buen resultado), y entre los auriculares in ear, mi combinación favorita fue con los Meze Advar. Tienen muy buena sinergia.

En cuanto a la interfaz de usuario, el SR35 adopta la interfaz más reciente de Astell&Kern, centrada en la música y con pocos añadidos. Se puede usar la app nativa o descargar apps de streaming como Tidal o Qobuz, entre otras. Es una interfaz simple, quizás demasiado para mi gusto, y es un poco confusa la forma en la que divide los álbumes en la aplicación nativa (hay una sección dedicada a los archivos con directorio CUE). En general, funciona, al pasar los minutos te acostumbras, y cualquier confusión la puedes evitar reproduciendo tu música directamente desde “Explorar carpetas en la microSD”.