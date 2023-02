We may earn a commission from links on this page.

No me gustan los componentes de PC externos. Sobre todo cuando pueden ser internos. Huelga decir que, cuando Creative me llamó para probar la SoundBlaster X5, yo no estaba muy entusiasmado ante la idea de probar una tarjeta de sonido externa. Ahora ya no podría estar sin ella, y quizá tú tampoco.



Resulta que la X5 no es exactamente una tarjeta de sonido metida en una carcasa externa. Su sistema de amplificación y sus conexiones la convierten en una caja mágica capaz de mejorar el sonido de cualquier cosa que le enchufes, desde auriculares a altavoces viejos pasando por la PS5, la PS4 y, por supuesto, el PC. Su versatilidad en conexiones y el poder manejarla desde una app móvil la convierte en un concentrador de audio realmente versátil si te gusta la alta fidelidad. Esto es lo que ha aprendido sobre ella usándola.

Creative SoundBlaster X5 Una tarjeta de sonido externa, unida a un doble amplificador y DAC que convierten a la X5 en una caja mágica para mejorar el audio de cualquier dispositivo.

Tarjeta de sonido y doble DAC todo en uno

La SoundBlaster X5 no es una simple tarjeta de sonido metida en una carcasa externa. Es una tarjeta de sonido externa dotada de amplificador y DAC USB integrados. De hecho, se trata de la primera Sound Blaster con un diseño de doble DAC (Cirrus Logic CS43198), lo que ofrece una reproducción de alta resolución, sin pérdidas, en 32 bit/384 kHz sobre PCM con rango dinámico de hasta 130 dB DNR. Estos DAC también pueden codificar formatos de audio en DoP128 y DSD256 para streaming de audio de alta fidelidad. La distorsión de audio es prácticamente inexistente gracias a su modulador que es capaz de generar un índice de distorsión armónica total de solo 0,000018%.

La X5 es capaz de amplificar hasta auriculares magnetoplanares o con impedancias de hasta 600 ohmios. Su sistema interno está basado en la tecnología Xamp de amplificación de auriculares de la compañía, que es la misma que la de las tarjetas de sonido de alta gama SoundBlaster AE y SoundBlasterX G6.

La nueva tarjeta externa viene a sustituir a las X4 y X3 anteriores, y de hecho las supera en que es la única con doble amplificación, doble DAC, pantalla, Bluetooth y USB-Host. Curiosamente, y a diferencia de las anterires, en esta Creative ha eliminado el soporte a Super X-Fi. No es algo que vayamos a echar mucho de menos en un dispositivo pensado para ofrecer sonido puro para profesionales, no sonido digitalizado para hacerlo posicional, pero es una ausencia curiosa.

-Vale- dirás. -Todo esto está muy bien, pero ¿Suena mejor? ¿se nota?- La respuesta corta es: Sí, se nota. De hecho se nota una barbaridad. En mis pruebas he conectado a la X5 básicamente todo lo que tenía en casa que podía sonar razonablemente bien desde la barra de sonido SoundBlaster Katana V2 a la barra SXFI Carrier, unos viejos altavoces autoamplificados Edifier, los auriculares SXFI Theater, los Sony Inzone H9, y unos auriculares Dali IO-6 (por cable). En el apartado de micrófonos he usado el microfono maxilar integrado en los SXFI y los Dali. Además le he conectado dos micrófonos externos: un R0de Smartlav+ de corbata, y un micrófono de condensador Auna MIC-900 específico para streaming o podcast que se conecta al USB trasero de la X5.



Todo, absolutamente todo, suena mejor cuando lo enchufas a la X5.Encima la mejora es bastante palpable, con un sonido más cálido, natural, y cristalino. Mención aparte merece el tema micrófonos. La SoundBlaster X5 hace que cualquier micro suene infinitamente mejor, sobre todo en micrófonos a los que les falta algo de pegada como los máxilares típicos. Simplemente usar la X5 en llamadas de voz o streaming ya te asegura que tu voz va a sonar considerablemente mejor que conectando el micro directamente al PC.

No es oro todo lo que reluce y la SoundBlaster X5 se ha revelado algo especial en compatibilidad de dispositivos. No he sido capaz, por ejemplo, de hacer que el micrófono de los Sony Inzone H9 funcionara pese a que los auriculares sonaban a las mil maravillas con el transmisor USB de Sony conectado a la parte trasera de la X5. Tampoco he logrado conectar el micrófono Auna. En este caso un mensaje en la pantalla de la X5 me informó de que ese dispositivo USB no era compatible. De todos modos es un micro bastante viejo, así que entra dentro de los comprensible .



Instalar la X5 no tiene mucho misterio. Es cosa de conectar la tarjeta a los dispositivos de audio que queramos usar, descargar la app de Creative para PC o Mac, o su versión para iOS y Android si vamos a querer manejarla desde el móvil. Una vez la app detecta la tarjeta toda la personalización se hace desde la propia aplicación.

Conectividad a prueba de bombas

Llegamos al punto que yo no esperaba y que, al menos para mi, marca toda la diferencia. Más que una tarjeta de sonido, la X5 es un auténtico concentrador de dispositivos de audio. En la parte posterior encontramos conectores RCA analógicos, dos TOSLINK ópticos de entrada y salida, un práctico puerto USB-C para transmisión de datos de audio y alimentación, y un USB Host en formato USB-A.

Comencemos por el puerto USB-C, porque dependiendo de lo que hagas con él puedes usar la X5 de una manera o de otra. Puedes usar este puerto para conectar la X5 a un PC o Mac, pero también a una consola PS5 o PS4 (el cable que Creative suministra es USB-C a USB-A). Sin embargo, puedes conectar este puerto a un adaptador de corriente USB (no incluido) simplemente para alimentar la X5 y conectar dispositivos de audio externos de otra manera. Aquí es donde entran en juego los os RCA, que son puertos para altavoces (amplificados o no), o amplificadores tradicionales. También sirven como entrada para dispositivos de audio clásicos como giradiscos o reproductores de Blu-Ray.

El puerto óptico de entrada sirve para conectar set-top boxes tipo Apple TV, DAC externos, o televisores, mientras que el de salida es el que va a concentradores de audio-video o barras de sonido como la potente SXFI Carrier de la que hablábamos por aquí.



Finalmente, el USB Host es el puerto que buscas si lo que necesitas es conectar auriculares, micrófonos o altavoces USB. De hecho también es compatible con transmisores de audio inalámbricos como los que usan algunos auriculares para PC sin cables como los SXFI Theater o los Sony Inzone H9.

De la parte posterior pasamos a la frontal. La SoundBlaster X5 tiene tres puertos de audio de 3.5mm en el frontal, todos ellos con conectores chapados en oro de primera calidad. El de más a la izquierda es para micrófonos, y tiene una pequeña y conveniente rueda a su lado para ajustar la ganancia. De los otros dos, uno es para auriculares balanceados de estudio, y el otro para auriculares normales. Hablando de auriculares, en el frontal hay un switch que permite elegir entre dos modos de audio para los audífonos: normal, y alta ganancia. El modo de alta ganancia se usa para amplificar aún más el volumen de la señal de entrada en caso de que tengas la suerte de disfrutar de unos auriculares con drivers magnetoplanares o con una impedancia por encima de los 150 Ohmios.

El apartado de conectividad cierra con el Bluetooth. Normalmente la mención al Bluetooth hace enarcar una ceja a los aficionados al buen audio, pero un dispositivo que se precie de alta gama no puede permitirse no tenerla. En el caso de la SoundBlaster X5 hablamos de una conexión Bluetooth 5.0 compatible con A2DP, AVRCP y HFP sobre codec SBC. La gracia de la conexión Bluetooth no es enchufarle unos auriculares inalámbricos chusqueros, sino conectar la X5 al móvil para poder usar este como mando a distancia mediante la app de Creative. La X5 no tiene mando a distancia propio, y en mi opinión no lo necesita, lo que nos lleva a un necesario repaso a los controles del dispositivo.

Los controles físicos de la SoundBlaster X5

Aparte del botón de encendido, la X5 tiene botones dedicados para un puñado de funciones muy prácticas. La conexión Bluetooth tiene su propio botón. Si lo pulsamos dos segundos entra en modo de emparejamiento, y si lo dejamos pulsado 5 resetea al estado incial para poder emparejar otra cosa. A su lado hay un botón de mute y otro que permite alternar entre modo DSP y Directo. El modo DSP (Digital Signal Processing) es el que aplica todos los posibles retoques de audio, sea un aumento de los bajos, el modo Dialog+ para mejorar voces, o los ajustes del modo Scout para juegos. El modo directo, como su propio nombre indica, amplifica la señal de audio tal y como viene y sin aplicar efecto digital alguno. Es el que usan los expertos en sonido precisamente cuando necesitan editarlo. También hay un práctico botón que permite alternar entre salida por altavoces o por auriculares.

La X5 tiene una pequeña pantalla LED. A su lado hay un botón que permite ir mostrando consecutivamente información sobre el formato de audio, el volumen(lo expresa en decibelios), si estamos en modo directo o DSP, el estatus del micrófono y la salida que estamos usando. Finalmente hay un botón de ecualizador que permite alternar entre tres modos preconfigurados (música, cine, y juegos) o apagar la e cualización. A su lado hay un switch para elegir si la conexión del USB-C es en modo PC o consola. Finalmente, la X5 tiene una gloriosa rueda de volumen equipada con un pequeño LED para que veamos mejor en qué punto está. Llamadme clásico, pero no ha nada como subir o bajar el volumen con una de estas ruedas.

Por supuesto, todo lo que hacen estos controles se puede hacer también desde la aplicación oficial de Creative una vez detecta la X5. La app ofrece también funciones extras de configuración como filtros para nuestra voz (yo ya no voy a hacer más llamadas sin el filtro de orco), ecualización extra o activar los diferentes modos de mejora de la voz, o el modo Scout para juegos.



Mucho más que una simple tarjeta de sonido externa

Mi experiencia con la X5 me ha revelado una pieza de la electrónica del hogar que no sabía que necesitaba: el mejorador de sonido. Obviamente, la X5 es una pieza central para cualquier usuario que edite audio de manera habitual en el PC, pero la versatilidad de la X5 a la hora de conectarse a cualquier cosa tiene mucho atractivo también para usuarios no profesionales que simplemente quieren que su sistema de sonido suene mucho mejor.

En cuanto a la idea de una tarjeta de sonido externa. Debo reconocer que la X5 le da un toque pro al escritorio y que tener todas las conexiones y controles de audio al alcance de la mano es un lujo que no sabía que necesitaba. N ormalmente conectar unos auriculares o un micrófono a mi CPU es una odisea porque está debajo de la mesa . La X5 pone todos esos puertos (y sus controles) en la mesa. La SoundBlaster X5 no es precisamente barata (cuesta 309,99 euros en la web de Creative), pero lo que proporciona a cambio realmente merece la pena.