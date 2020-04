Aun no me creo que alguien se haya gastado 5.200 dólares en esta tarjeta gráfica

Filed to:

Hay mucha gente entusiasmada con un videojuego que aún no ha salido. Algunos están tan entusiasmados que están dispuestos a desprenderse de miles de dólares por una RTX 2080 Ti edición limitada para mostrar su súper fandom. En estos momentos hay muchas subastas en Ebay abiertas de las RTX 2080 Ti edición Cyberpunk 2077, unas tarjetas gráficas de edición limitada que regalaron a 77 fans en febrero de este año. Esta de aquí arriba se ha vendido por 5.200 dólares, y el individuo que la vendió la obtuvo completamente gratis. Según el vendedor, quería deshacerse de ella porque “esta tarjeta vale más que su PC actual, por lo que no tiene mucho sentido usarla”. El vendedor ha sido sincero explicando porque quiere vender esta GPU, pero aun no puedo creer que la gente piense que vale tanto.

Seguro que hay alguien que me justifica que la rareza de la pieza hace que valga ese precio, y si fuera cualquier cosa menos una tarjeta gráfica Nvidia actual con una capa de pintura amarilla y el logo de un juego que ni siquiera ha salido, podría hasta creerme el argumento. Incluso podría darle la razón si estas tarjetas hubiesen sido compradas originalmente por las personas que las venden. O si estuvieran firmadas por Mike Pondsmith, Bruce Bethke o William Gibson. Pero ese no es el caso. Es mejor que te gastes 5000 dólares en alguna obra de arte con la que decorar tu casa. O incluso mejor, en un PC de gama alta. O tal vez en algunas máscarilla s N95 para donar a los hospitales que las necesiten. El juego en sí no hace que esta GPU valga cinco veces más que su coste normal.

¿Qué vas a hacer con una tarjeta gráfica amarilla de 5000 dólares? ¿La colocarás en su estante para que coja polvo dentro de su caja donde nadie pueda verla ? ¿La pondrás en tu ordenador para que pierda valor una vez que se convierta en una tarjeta gráfica usada? Si fuiste uno de los que la consiguió gratis , podría ser una opción razonable, porque no estarías perdiendo dinero en el proceso. Pero al fin y al cabo lo entiendo: se trata de un bien de lujo. Si la gente quiere gastar una estúpida cantidad de dinero en él , lo hará . (Incluso aunque el que la vend a la haya obtenido sin gastarse un duro ). Si alguien quiere vender una de estas tarjetas gráficas para pagar el alquiler, lo entiendo también . Pero no vale 5000 dólares . Ni de lejos . Sobre todo cuando no hay nada diferente en el propio hardware . Quizás debería costar 100 o 200 dólares más por ser un objeto de coleccionista, como mucho .

Tal vez Cyberpunk 2077 pase a ser uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Si eso llega a suceder , esta edición limitada quizás se acerque a valer eso . De lo contrario, es como gastarte 5000 dólares en un iMac que ni siquiera tiene ray- tracing . Podrías sentirse bien por haberlo comprado , pero ¿realmente mereció la pena?