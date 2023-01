Avatar 2 necesitaba una taquilla de 2000 millones para ser rentable: lo ha conseguido

We may earn a commission from links on this page.

La secuela de Avatar —Avatar: The Way of Water— se ha convertido en la sexta película en superar los 2000 millones de dólares de taquilla . Lo más sorprendente es que solo ahora será rentable, según James Cameron.



Con unos ingresos de 2024 millones de dólares desde su estreno, Avatar: The Way of Water va camino de superar a Avengers: Infinity War (2048 millones) y Star Wars: The Force Awakens (2064 millones) en la taquilla global. Cuando lo consiga, James Cameron desempatará con los hermanos Russo y se convertirá en el director con más películas en el top 5 de todos los tiempos; tres: Titanic (2190 millones), Avatar (2900 millones) y Avatar: The Way of Water.

La secuela de Avatar lleva seis semanas siendo el estreno númer o 1 en los cines de Estados Unidos, según Variety. Era condición necesaria. En una entrevista antes de su estreno, el director James Cameron dijo que tenía que convertirse en “la tercera o cuarta película con mayor recaudación en la historia” para cubrir gastos. Lo llamó “el peor estudio de viabilidad en la historia del cine”.

Avatar, la original, sigue teniendo la mejor taquilla de la historia del cine (Avengers: Endgame se quedó cerca con 2790 millones de dólares). Pero han pasado 13 años desde su estreno, impulsado por las novedosas técnicas de captura de movimiento y las proyecciones en 3D, y había dudas de que la secuela pudiera estar a la altura. Las dudas han quedado despejadas.

¿Podrá alguien hacer sombra a James Cameron alguna vez ? Para empezar, la actriz Zoe Saldaña, que interpreta a Neytiri en las dos películas de Avatar, ha aparecido en cuatro de los seis largometrajes que superan los 2000 millones de dólares: también interpreta a Gamora en Avengers: Infinity War y Endgame.