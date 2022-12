We may earn a commission from links on this page.

Se venía venir. La suma de la temporada navideña junto a una campaña de publicidad pocas veces vista en la historia del cine está consiguiendo que la continuación de Avatar, del director James Cameron, alcance cifras de recaudación monstruosas. En tan solo 12 días ha alcanzado los mil millones de dólares.



La película, de 20th Century y Disney, logró dicho hito este pasado martes. En cifras que dan contexto a lo conseguido, la secuela de James Cameron es solo la sexta película en lograr ese hito en sus primeras dos semanas de lanzamiento, y la primera desde Spider-Man: No Way Home, que se estrenó en diciembre de 2021.



Más datos. The Way of Water ganó otros 23 millones de dólares en Estados Unidos y 50 millones de dólares en el extranjero para terminar el día con un total de 317,1 millones de dólares en Estados Unidos, y 712,7 millones de dólares en el extranjero, y una recaudación mundial de 1, 029 mil millones de dólares, según Disney. Por cierto, en el extranjero, la mayor recaudación del film se ha dado en China con 108 millones de dólares.



Como decíamos al comienzo, la Navidad posiblemente ha sido clave para alcanzar estas cifras en tan poco tiempo. Recordamos también que al promocionar The Way of Water, Cameron indicó que, en última instancia, necesitaría ganar alrededor de 2 mil millones de dólares para que sea considerada un éxito. ¿La razón? La secuela tuvo un coste de producción de cerca de 400 millones antes de la comercialización.



Veremos hasta donde llega y si consigue superar a la primera película. Avatar, estrenada hace 13 años, sigue siendo actualmente el film más taquillero de todos los tiempos con 2900 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo, incluidas las reediciones. [Deadline]