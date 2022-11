Aquí tienes un dato que probablemente no quieras escuchar si eres un ejecutivo de alto nivel en la productora de Avatar, 20th Century, o su empresa matriz, Disney: el director James Cameron dice que su secuela, The Way of Water, “tiene el peor estudio de viabilidad en la historia del cine”.

Según un reportaje de Variety, Cameron dijo que la secuela de Avatar, que lleva mucho tiempo en desarrollo (¿y demasiado tiempo de anticipación?), tiene que convertirse en “la tercera o cuarta película con mayor recaudación en la historia. Ese es el umbral. Ese es el punto de cubrir gastos ”. Eso significaría que The Way of Water necesita una taquilla entre la de Star Wars: The Force Awakens ( de $ 2070 millones) y Titanic del propio Cameron , que se ubica en $ 2200 millones.

La buena noticia para esos ejecutivos es que la primera película de Avatar es la campeona mundial de taquilla de todos los tiempos con una asombrosa suma de 2900 millones de dólares, por lo que romper la marca de 2000 millones con The Way of Water no es imposible. P lanear una película que recaude más de $ 2000 millones parece un poco arrogante , lo cual está muy en línea con Cameron, pero seguramente haga que esos ejecutivos se levanten en medio de la noche gritando por una pesadilla sobre signos de dólar tirados por el inodoro.

Avatar es tan insólita que fue, es, la película más taquillera de todos los tiempos , pero casi no dejó huella en la cultura pop como las franquicias de Star Wars y Marvel. ¿Significa eso que la gente se hartó de los gatos azules en 2009, o que ha estado esperando silenciosamente más ? Lo sabremos cuando The Way of Water finalmente llegue a la gran pantalla el 16 de diciembre, pero ten la seguridad de que incluso si fracasara , Cameron parece estar decidido a hacer Avatar 3.