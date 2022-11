En la carrera de James Cameron hasta este punto, ha hecho exactamente tres secuelas. Piranha II fue su primera película. Tiene un pase. Las otros dos, Aliens y Terminator 2: Judgment Day, son indiscutiblemente dos de las mejores secuelas jamás realizadas. Es por eso que, con solo unas pocas semanas para la próxima película de Cameron, otra secuela, estaría completamente garantizado comenzar a emocionarse un poco.



Esa secuela, por supuesto, es Avatar: The Way of Water, una continuación de la película de Cameron de 2009 que sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos. Y si el historial de Cameron con las secuelas no es suficiente para interesarte, Disney tiene justo lo que necesitas. Se acaba de lanzar un nuevo tráiler que abre aún más el mundo de la secuela y revela que Cameron podría superarse a sí mismo. Lo cual no es poco.



Avatar: The Way of Water | New Trailer

Además de ese nuevo tráiler épico, las entradas ya están a la venta para la película dondequiera que se vendan entradas y la película original está de vuelta en Disney+ después de su exitoso relanzamiento en cines. También hay un nuevo y espeluznante filtro de Snapchat y la integración de Amazon Alexa donde si dices “Alexa, habilita el tema ‘Avatar’” se desbloquea un montón de cosas. También puedes decir “Alexa, enséñame Na’vi” para otra aventura.



Dirigida y coescrita por Cameron, Avatar: The Way of Water está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. Se estrena en los cines el 16 de diciembre. La tercera película de Avatar, aún sin título, se estrenará actualmente el 20 de diciembre de 2024.