Bill y Ted están de vuelta. Imagen : Orion Pictures.

Whoa. Han pasado casi 30 años desde el estreno de la primera película de Bill y Ted, en la que Keanu Reeves y Alex Winter salvan el mundo de la manera más inesperada posible. Ahora, una última película pon drá el punto final a la trilogía, con aún más viajes en el tiempo y algo de música.

Bill and Ted Face the Music trae de regreso a los personajes de Reeves y Winter para una última aventura. En la primera película de esta absurda saga de comedia se dio a conocer que la banda de rock de estos dos amigos atontados, llamada Wyld Stallyns, sería la responsable de componer una canción tan buena que literalmente salvaría al mundo. Ha pasado todo este tiempo y aún no la han compuesto, por lo que a Bill y a Ted se les ocurre la nada brillante idea de simplemente viajar al futuro y robarse la canción que ellos mismos han compuesto.

En la película incluso vemos el regreso de William Sadler como la Muerte, por lo que promete ser un viaje nostálgico al pasado para la audiencia. Después de todo, han pasado 29 años desde que se estrenó la película anterior, Bill and Ted’s Bogus Journey (conocida como Bill y Ted 2 y El viaje alucinante de Bill y Ted en español).

Tomando en cuenta la situación actual y los cines cerrados debido a la pandemia mundial, se desconoce cuándo podremos ver Bill and Ted Face the Music, pero mientras tanto aquí está su tráiler oficial.