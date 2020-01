Matrix pudo haber sido muy diferente: Brad Pitt confirma que rechazó el papel de Neo

Brad Pitt en Ad Astra. Imagen : 20th Century Studios.

Matrix es una de las sagas de ciencia–ficción más exitosas de las últimas décadas, pero su personaje principal, Neo, pudo haber sido muy diferente. Y es que antes de que Keanu Reeves fuera contratado para darle vida, el “Elegido” pudo haber sido otro actor: Brad Pitt.



Cuando pensamos en Matrix inmediatamente pensamos en Keanu Reeves como Neo y en Trinity. Es difícil imaginar a otro actor dando vida al Elegido del universo creado por las hermanas Wachowski, sin embargo, Pitt pudo haber sido quien se enfrentara al Agente Smith en las películas.

Pitt, actualmente nominado al Oscar por su papel en Once Upon a Time... in Hollywood, confirmó en una entrevista con People que rechazó dar vida a Neo, sin explicar el motivo. Eso sí, en sus comentarios también menciona que eso no significa que el papel sea suyo. Todo lo contrario, reconoce el trabajo de Reeves y en lo que se convirtió esta franquicia.

El actor lo confirmó al ser preguntado si alguna vez había rechazado un papel grande o importante. Su respuesta fue:

“Te daré uno, solo uno, y lo haré porque realmente creo que nunca fue mio. No es mío, es de alguien más que lo hizo. De verdad creo eso. Me refiero a The Matrix, rechacé ese papel. Tomé la píldora roja”.

De hecho, Pitt no fue el único que rechazó dar vida a Neo. Will Smith también rechazó la oferta de las hermanas Wachowski, y en cambio eligió hacer la película Wild Wild West. En el caso de Pitt, productores de Matrix mencionaron recientemente que el actor habría rechazado el papel por estar demasiado agotado tras su trabajo en Seven Years in Tibet.

Matrix pronto regresará con su cuarta película, en la que volveremos a ver a Keanu Reeves como Neo y a Carrie Anne Moss como Trinity. Lamentablemente, al que parece que no volveremos a ver es al Agente Smith de Hugo Weaving, debido a que el rodaje coincide con otros compromisos previos del actor. [vía People]