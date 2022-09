Se trata de un documento histórico que ha sido posible gracias al trabajo de OceanGate Expeditions , quienes capturaron las alucinantes tomas de los restos del Titanic con una calidad superior . El naufragio más famoso de la historia como nunca antes lo habías visto.



La secuencia grabada tuvo lugar en una expedición de este año, una misión de 8 días donde el equipo se adentró en las profundidades del Atlántico Norte a bordo de una embarcación de 90 metros y detalló el estado del naufragio utilizando vehículos sumergibles, cámaras de alta definición, sonda 3D y un grupo de expertos.



Lo que se puede apreciar: una serie de características importantes del barco, incluida su proa, el ancla de babor, una enorme cadena de ancla y cabrestantes de bronce macizo. Veamos el vídeo:

First 8K Video of the RMS Titanic

Según ha explicado Rory Golden, experto en Titanic de OceanGate Expeditions y buceador veterano:



Estamos viendo nuevos detalles en este video. Por ejemplo, nunca había visto el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd., en el ancla de babor. He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y he realizado varias inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle. Uno de los clips más sorprendentes muestra una de las calderas de un solo extremo que cayó al fondo del océano cuando el Titanic se partió en dos. En particular, fue una de las calderas de un solo extremo que se detectó por primera vez cuando se identificó el naufragio del Titanic en 1985.

Advertisement

Como la mayoría recordarán, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico el 15 de abril de 1912, después de chocar contra un iceberg durante su viaje inaugural desde Southampton en Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York. Al menos 1.500 pasajeros murieron y los restos se hundieron en el lecho marino, a unos 4.000 metros bajo el nivel del mar.



Sin embargo, el lugar de descanso final del barco no se descubrió hasta 1985, 73 años después del naufragio. OceanGate Expeditions ya está planeando una Expedición al Titanic en 2023 que se embarcará en mayo. [Petapixel]