Deathloop es un juego que me tomó por sorpresa. Al ser la nueva creación de los estudios de Arkane (responsables de la saga Dishonored, sin duda una de mis favoritas de la generación pasada), llamó mi atención desde el día en el que fue anunciado en aquella E3 2019, pero siendo sincero, nunca entendí bien de qué trataba el juego, o mejor dicho, no quise entenderlo. Sabía que querría probarlo cuando estuviera disponible, y quería llegar con la menor información posible para descubrirlo.



Me alegra haber tomado esa decisión.

Deathloop es un juego que mezcla varios elementos de una forma muy inteligente. Su esencia, la idea de un loop o ciclo temporal en el que está atrapado un personaje, no es algo nuevo, pero el juego de Arkane la aprovecha convirtiéndola en la columna vertebral de un título que claramente tiene su firma, su estilo. Y este es un estudio que disfruta de experimentar. Lo hemos visto antes, y lo vemos ahora.



“¿A qué diablos te refieres Eduardo?”, probablemente te estarás preguntando, como si mi intención fuera mantenerte tan intrigado y con tan poca información como me mantuve durante estos dos años de espera por el juego. Pero no, aquí estoy justamente para aclarar tus dudas y darte un pequeño vistazo de un juego que, aunque pueda describir, realmente no hay mejor forma de entenderlo y sentir su ritmo, que jugándolo, como lo hice yo (en mi caso, en PlayStation 5). Es, sin duda alguna, uno de los juegos más interesantes que he jugado en años.

Con interesante me refiero justamente a ese ritmo y esa satisfacción que logra dar incluso cuando tu personaje lo pierde todo, una y otra vez. El protagonista del juego es Colt, tu estás en sus zapatos el día que despierta en una misteriosa playa sin recordar nada, qué ha pasado, ni siquiera exactamente quién es. Una mujer, Julianna, le habla por un comunicador, por la radio, y por todas partes. Es como una voz de una deidad (o demonio, como quieras verla) que te persigue a donde vayas, burlándose de tus torpes intentos de romper ese loop o ciclo en el que te encuentras atrapado.



Porque en Deathloop tienes un solo objetivo: romper el loop. Eso es todo, el final del juego, el momento del Game Over. La pregunta es cómo lo lograrás, y todo lo que debes aprender para hacerlo. La información es oro en este juego, es lo más importante.

Para romper el loop solo tienes que hacer una cosa: asesinar a un pequeño grupo de personas conocidos como “los Visionarios”. Son ellos los que mantienen este loop infinito, con la intención de vivir para siempre. Por alguna razón, Colt se cansó del loop, y después de trabajar para ellos protegiéndolo, ahora quiere romperlo. Su principal obstáculo es Julianna, una de esas personas a las que tiene que matar, quien hará lo imposible para detenerlo, jugando con él y menospreciándolo en el camino. La actuación de voz detrás de ambos personajes es impecable (lo jugué en inglés), y le da aun más vida y realismo a esa relación en el juego. Pareciera como si en algún momento fueron pareja, o quizás mejores amigos que ahora se odian, o quizás simplemente rivales, ¿o tal vez están un poco locos? Hay una historia ahí, un pasado, y lo transmite a la perfección en cada interacción entre ellos, así sea unilateral.

Como mencioné algunas líneas atrás, la información es oro en este juego. La campaña o historia se desarrolla en cuatro períodos temporales (mañana, mediodía, tarde y noche) y cuatro lugares o regiones en este absurdo mundo colorido lleno de gente armada y sin rostro humano (todos llevan máscara por alguna razón) que intentan matarte. Aunque en Deathloop puedes usar el sigilo para lograr tus objetivos o pasar desapercibido ante un grupo de enemigos, es imposible no matar. A diferencia de Dishonored, donde había personajes de fondo o secundarios que te ignoraban por completo al verte, o incluso eran tus aliados. En Deathloop todos quieren matarte, y dado que para romper el loop necesitas matar a ese grupo de visionarios, pues no hay forma de escapar de la violencia. Al finalizar el día, se reiniciará el loop, y todos esos que mataste volverán a la vida, incluso los llamados Visionarios.

La única forma de cumplir con tu objetivo es matar a todos los Visionarios en un mismo día, y para ello tendrás que investigar qué hacen, cuáles son sus rutinas, en qué región del mundo se encuentran y a qué hora, incluso manipularlos para intentar que dos o más coincidan en el mapa y en el tiempo, todo eso a través de incontables loops matando e investigando. Aunque al reiniciar cada loop pierdes tus armas y poderes, la información sí permanece entre loops. La información es oro.



Del mismo modo que en Dishonored, en Deathloop obtienes distintos poderes, además de armas especiales que vas encontrando por ahí, quizás en alguna habitación, o quizás al matar a algún enemigo aleatorio o incluso a alguno de los Visionarios. La mayoría de estas armas y poderes los perderás y tendrás que buscarlos de nuevo (si así lo deseas) al reiniciar el loop, pero al poco tiempo de comenzar la campaña, quizás a unas 3 o 4 horas de juego, obtendrás la habilidad de permanecer con al menos algunos de los poderes y armas entre un loop y otro. No todas, pero algo es algo.

La idea de perder todo (o casi todo) tras cada partida o loop puede parecer frustrante, pero los mejores roguelikes siempre logran que la satisfacción de avanzar sea superior que la frustración, esa sensación de recompensa al avanzar o aprenderte de memoria un mapa y mejorar tus equipos en el camino, sin miedo a perderlos. Recientemente hemos visto juegos como Returnal que juegan con esta fórmula de manera satisfactoria; podemos sumar a Deathloop a esta lista de juegos que lo hacen bien.



Cazar siendo cazado.

Otro aspecto del juego es el multijugador. Sí, tiene multijugador, pero no es cooperativo, más bien es un PvP con una fórmula muy inteligente, aunque personalmente me cansó tras una docena de partidas o poco más en este modo. En el multijugador tu tarea es proteger el loop, no romperlo. Ahora eres Julianna, y tienes una serie de habilidades y poderes (incluyendo dar órdenes a los otros enemigos en el juego, o hacerte pasar por uno de ellos) para dar cacería a Colt. Detrás de ese Colt hay una persona real jugando, que puede ser uno de tus amigos o un completo desconocido, dependiendo de cómo configures el multijugador. Es algo así como las invasiones en los juegos Dark Souls, y cuando eres Colt, es difícil saber si te estás enfrentando a una Julianna controlada por el juego o por alguien real. Siendo Colt, es una fórmula muy divertida. Siendo Julianna, de nuevo, me agoté tras 12 “invasiones” o partidas protegiendo el loop. Se puede volver repetitivo.

En conclusión

Si me permiten explicarlo de una forma un poco atrevida, Deathloop es una mezcla entre las sagas Hitman y Dishonored, en un mundo que parece un híbrido entre Mad Men y Los Supersónicos, y Colt parece estar viviendo en la película El día de la marmota y dentro de un clásico juego de El gato y El Ratón. ¿Se entiende?

Todo esto, con el ritmo característico de los juegos de Arkane. Por supuesto, están presentes las habilidades como teletransportarte, o conectar la mente de varios enemigos para matarlos a todos con una sola bala, o el típico dash que te permite desplazarte rápidamente de un lugar a otro, ese que tanto usamos en Dishonored. La jugabilidad en Deathloop se siente especialmente bien, y es extremadamente satisfactorio ir avanzando por este mundo, cada vez logrando acabar con más visionarios en el mismo loop, manipulándolos para que, sin que lo sepan, te faciliten el trabajo y puedas acabar con ellos. Es cazar mientras eres cazado, en este mundo visualmente hermoso, con un estilo de ciencia ficción inspirada en los 60 que, en lo personal, m e encanta. Es la guinda del pastel a nivel estético de un juego que de por sí me convenció en básicamente todos sus otros aspectos. Así que con su permiso, iré a romper el loop de nuevo, quizás descubra cómo hacerlo de otra forma.