Vivir, morir, repetir: Returnal es el primer gran juego de PS5

Returnal es el primer juego realmente exclusivo de PlayStation 5, y su estilo de juego mezcla algunas fórmulas que ya conocemos muy bien, pero con un giro distinto, basado en la ciencia ficción más pura y una dificultad casi extrema. ¿Merece la pena?

La respuesta corta es: sí. Sin embargo, tiene algunos “peros”. Y es que aunque he disfrutado cada segundo que he pasado en Returnal (y seguramente disfrutaré cada vez que regrese al juego), su dificultad y las exigencias que tiene con el jugador no dejan de ser un cuello de botella para aquellos con poca paciencia. Si disfrutas de juegos que te pidan concentración, paciencia y repetición hasta lograr superar ese obstáculo, este juego es para ti. De lo contrario, bueno, sigue leyendo y toma una decisión.

Es imposible jugar a Returnal y no pensar en Edge of Tomorrow, aquella película protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt que fue conocida como Al filo del mañana en los países hispanohablantes. En la más pura esencia, sus estilos son muy similares: un personaje protagonista (en el caso del juego, la astronauta Selene) está “atrapado” o atrapada en un loop, un ciclo temporal que le hace regresar al mismo punto en la historia cada vez que muere. Y mientras está vivo, o viva en el caso de Returnal, debe enfrentarse a un sinfín de seres alienígenas.

Es eso, básicamente. Vivir, morir y repetir.

Y el juego lo presenta de una manera fascinante, pero difícil. O más que difícil, como un reto muy duro por superar. Porque s i bien estamos acostumbrados a que en juegos como la saga Dark Souls cada vez que nuestro personaje muere pierde el avance que había logrado desde el anterior punto de guardado o checkpoint, pero mantiene todo lo que había obtenido hasta antes de ese punto, en Returnal la jugabilidad va un poco más allá. Si tu personaje muere, comienzas de cero. Desde el comienzo. Lo pierdes todo, o casi todo.



Con “casi todo” me refiero a que hay algunos avances, mejoras o características que sí se obtienen de forma permanente. Alguna habili dad, como la de dar golpes de cuerpo a cuerpo (melee), por ejemplo, son tuyas una vez que las obtienes. Pero de resto en cada partida, o cada “ciclo”, deberás mejorar tu salud o puntos de vida, conseguir una mejor arma, habilidades y consumibles temporales y más. De hecho, incluso tienes que comenzar desde el principio del mapa nuevamente, aunque cada vez que superas una de las zonas del juego (llamadas “Biomas”) es más rápido acceder a la siguiente, incluso tras morir.

Ah, y casi se me olvida: no puedes guardar partida. Si apagas la PlayStation 5 es como si mueres, lo único que puedes hacer para “pausar” tu partida o ciclo y continuarla horas o días después es poner en modo reposo la PS5 con el juego iniciado.

Así es el combate: rápido, frenético y muy colorido. Gif : Housemarque / PlayStation.

Es una fórmula que suena muy dura y parece diseñada en castigar al jugador. ¿Y quizás es así? Lo cierto es que el juego por más moderno que sea se siente claramente inspirado en las arcades de antaño, con una hermosa mezcla de géneros como el roguelike y el metroidvania en una perspectiva de tercera persona.



Y visualmente, Returnal es precioso. Entre las influencias del juego también se encuentra el género bullet hell, lo que se traduce en que cada uno de estos seres alienígenas te disparará incontables partículas, esferas y rayos de colores muy brillantes para que los puedas esquivar. La memoria muscular lo es todo en tus enfrentamientos. Si tardas en reaccionar, recibes daño, y si recibes daño pierdes algunas bonificaciones temporales que obtienes en cada ciclo.

Porque la idea del juego, lo que quiere de ti, es que ni siquiera recibas un disparo. Es casi imposible no recibirlo, pero cuando pasas minutos sin recibir daño mientras eliminas enemigos vas obteniendo nuevas capacidades (más daño, mejor percepción del mapa, etc. ), y eso te motiva a hacerlo cada vez mejor.

Dejando de lado la jugabilidad, que es la columna vertebral de este juego, Returnal también tiene una historia muy corta pero al mismo tiempo muy interesante. En cada ciclo, y con cada jefe que derrotas, puedes obtener un poco más de información de quién es Selene, por qué está en este planeta hostil y en general qué ha pasado, con algunas secuencias que se juegan en primera persona y están llenas de terror psicológico. Tiene un aire entre lo que fue el terrorífico P.T. de Hideo Kojima con un poco de Lovecraft (que se puede apreciar también en las criaturas y el mapa en general) y ¿quizás un poco de Dead Space? Hay muchas influencias aquí.

¿Y esa casa qué es? Imagen : Housemarque / PlayStation.

Imagen : Housemarque / PlayStation.

En conclusión, y respondiendo a la pregunta que hice al comienzo de estas líneas:¿Merece la pena Returnal? Sí, pero depende. Depende de si te gustan este tipo de juegos basados en la experiencia real y el aprendizaje, si te gustan los juegos que te ponen obstáculos para que los superes mediante mejorar realmente jugando, y no simplemente te indican a donde ir y te dan la mano en las batallas con cada jefe. No digo que esté mal ese otro tipo de juegos, para nada, los disfruto muchísimo también. Pero este es otro tipo de disfrute, ese mismo que me ofrecen los Souls.



Returnal es un juego que por más que me castigue y me haga empezar de nuevo, siento que con cada ciclo aprendo un poco más, mejoro un poco más y estoy más cerca de ese jefe final, cuyas batallas son impresionantes. Eso me llena, me satisface. Si eres de esos, venga, dale una oportunidad a este, un primer exclusivo para PS5 que no se siente como un exclusivo tradicional, uno de esos títulos llenos de cinemáticas y actores de voz reconocidos y que rozan el límite entre lo que es un videojuego y lo que es otra cosa, como una película. Returnal es un juego como los de antes, pero que luce como los de ahora. Y es maravilloso que en pleno 2021 se sigan arriesgando estudios a hacer títulos así.