By

By

China probó en secreto un nuevo misil hipersónico en agosto pasado, según un nuevo informe del Financial Times. Y aunque, según los informes, el misil aterrizó bastante lejos de su objetivo previsto después de dar la vuelta al mundo, la prueba sugiere que China está mucho más avanzada en el desarrollo de misiles hipersónicos de lo que la inteligencia estadounidense había pensado anteriormente.



Advertisement

Mientras que los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) viajan a lo largo de un arco, saliendo y volviendo a entrar en la atmósfera de la Tierra para alcanzar un objetivo en el otro lado del globo, los misiles hipersónicos permanecen en órbita baja y son más fáciles de maniobrar. Los misiles hipersónicos son más lentos que los misiles balísticos, pero los misiles hipersónicos son más difíciles de defender, al menos hipotéticamente, porque funcionan para evadir los sistemas de detección temprana.



De hecho, fuentes que hablaron con el Financial Times afirman que, en teoría, China tiene la capacidad de enviar sus misiles hipersónicos experimentales sobre el Polo Sur para alcanzar objetivos en EE. UU., una trayectoria en la que los estadounidenses son mucho más vulnerables porque el ejército de EE. UU. pasó la totalidad del tiempo de la Guerra Fría preparándose para un ataque al estilo del Polo Norte proveniente de la ex Unión Soviética. Estados Unidos no tiene un equivalente conocido de la línea de alerta temprana distante (DEW) en el hemisferio sur.



Según se informa, el nuevo misil hipersónico fue lanzado con uno de los cohetes Long March de China, los mismos cohetes que se usaron para poner los satélites nacionales de China en el espacio.



Del Financial Times:



El misil no alcanzó su objetivo en unas dos docenas de millas, según tres personas informadas sobre la inteligencia. Pero dos dijeron que la prueba mostró que China había logrado un progreso asombroso en armas hipersónicas y estaba mucho más avanzado de lo que se dieron cuenta los funcionarios estadounidenses.

G/O Media may get a commission

Tanto los misiles balísticos intercontinentales como los misiles hipersónicos se lanzan utilizando tecnología construida sobre la base de los viajes espaciales en tiempos de paz, lo que significa que los logros de China en el siglo XXI en tecnología de cohetes y rover definitivamente deben verse a través del prisma de la Nueva Guerra Fría, al igual que la tecnología espacial estadounidense desde los inicios de la NASA.



El Financial Times señala que el nuevo misil hipersónico de China está siendo desarrollado por la Academia de Aerodinámica Aeroespacial de China, que lleva a cabo una investigación bajo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, el mismo grupo que construye cohetes para el programa espacial en tiempos de paz de China. Y aunque la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China anunció públicamente un lanzamiento 77 y 79 de cohetes Long March, el 19 de julio y el 24 de agosto, respectivamente, no está claro qué sucedió con esa prueba 78. El Financial Times sugiere que la prueba número 78 probablemente fue el cohete que transportaba el vehículo deslizante de misiles hipersónicos de China.



Advertisement

Se sabe que tanto EE. UU. como Rusia están trabajando en misiles hipersónicos, y Rusia ocasionalmente se jacta del progreso que ha logrado con la tecnología, incluido el sistema Avangard. Incluso Corea del Norte afirma estar trabajando en un misil hipersónico, aunque no está claro hasta dónde han llegado con las armas de vanguardia.



A raíz de las noticias sobre la prueba de misiles hipersónicos, los republicanos pidieron acciones más duras contra China, sin decir realmente cuáles deberían ser.



Advertisement

“Esta prueba debería servir como una llamada a la acción. Si nos atenemos a nuestro actual curso complaciente, o ponemos nuestras esperanzas en palabras de moda como ‘disuasión integrada’, perderemos la Nueva Guerra Fría con la China comunista dentro de la década ”, dijo el congresista estadounidense Mike Gallagher de Wisconsin en un comunicado.



“El Ejército Popular de Liberación tiene ahora una capacidad cada vez más creíble para socavar nuestras defensas antimisiles y amenazar a la patria estadounidense con ataques tanto convencionales como nucleares. Aún más preocupante es el hecho de que la tecnología estadounidense ha contribuido al programa de misiles hipersónicos del EPL”, continuó Gallagher.



Advertisement

¿Qué pasó con los tratados que prohibieron el desarrollo de nuevos sistemas de armas como estos, como el Tratado INF de 1987 que prohibió las nuevas armas nucleares de alcance intermedio que pueden viajar entre 500 km y 5500 km? Por un lado, China nunca fue parte del Tratado INF. Pero también, el régimen de Trump dijo que Rusia estaba violando el tratado y en lugar de lograr que el presidente Vladimir Putin volviera a cumplir, el exsecretario de Estado Mike Pompeo retiró unilateralmente a Estados Unidos.



Claramente, la Nueva Guerra Fría no se enfriará pronto.