Crunchyroll eliminará gradualmente la tienda de anime en octubre

Desde 1987, cosas correctas ha sido una forma confiable para que aquellos que no viven en Japón compren anime. En 2022, fue adquirido por sony, luego de la que pasó a parte de rollo crujiente mientras sigue operando como algo propio. Pero a partir del próximo mes, Right Stuf dejará de existir a medida que se integre completamente en Crunchyroll. .



El 10 de octubre, la tienda de Right Stuf cerrará y todos sus productos se transferirán al Tienda Crunchyroll. Después de esa fecha, el sitio web Right Stuf también redireccionará a dicha tienda. El comunicado de prensa dijo la integración “enriquecerá las compras experiencia para la comunidad del anime al ofrecer aún más formas para los fanáticos de expresar su amor por el medio. [...] La nuevamente La tienda de comercio electrónico ampliada contará con una colección de más de 30 000 productos, que abarca una gama diversa de más de 4 000 títulos”. que han sido realizados previamente por Right Stuf ahora se realizarán en Crunchyroll, aunque Red de noticias de anime Señaló que habría “algunos cambios” en las ventas de este año, aunque al momento de escribir este artículo, esos cambios se encuentran actualmente en secreto.

Advertisement

En una declaración del vicepresidente de negocios emergentes, Terry Li, el uso de Right Stuf para ayudar a expandir la tienda Crunchyroll “subraya nuestro compromiso de brindar a los fans con el destino final para mercancías y objetos coleccionables inspirados en el anime. El comercio es un elemento importante del estilo de vida del anime que permite a los fanáticos exhibir con orgullo su pasión, y esperamos aumentar el amor global por el anime al continuar expandiendo nuestras capacidades de comercio electrónico».

Además de distribuir anime, Right Stuf tenía la licencia para publicar algunos animes (como el de 1963). Astroboy, Macross, y Chica revolucionaria Utena) a través de su división Nozomi Entertainment. Esas licencias y proyectos como el lanzamiento en Blu-Ray de la serie Dirty Pair—se dice que no se verán afectados por el encofrado de Right Stuf. Del mismo modo, se ha dicho que no habrá ninguna interrupción en el envío internacional y disponibilidad que Right Stuf manejó previamente.

Advertisement Advertisement

Right Stuf se integrará completamente en Crunchyroll el martes 10 de octubre. Puede leer más información sobre lo que está por venir aquí. Las preguntas frecuentes cubren cómo se manejarán los envíos internacionales en el futuro, la transición de las cuentas Right Stuf a cuentas Crunchyroll y más.



¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement