Parece que eso de Cobra Kai never dies es muy cierto. Netflix ha anunciado que la exitosa serie que sirve de secuela espiritual para la trilogía de películas Karate Kid regresará para una quinta temporada, incluso cuando todavía no hemos visto la c uarta.

Aunque Cobra Kai comenzó como una serie original de YouTube Red, poco tiempo después encontró un nuevo hogar en Netflix, y desde entonces el servicio de streaming ya estrenó 10 e pisodios el pasado 1 de enero de este mismo año, para contarnos cómo continuaba la historia de Johnny, Daniel, Samantha y sobre todo Miguel, después de ese final de infarto de la temporada 2 que casi le impidió volver a caminar.

Pero ahora, Johnny y Daniel han tenido que unirse para enfrentarse a la verdadera amenaza de la serie, el terrible John Kreese que se volvió a apoderar del dojo Cobra Kai. El próximo mes de diciembre veremos la continuación de la serie en su temporada 4, pero no será el final, Cobra Kai tendrá temporada 5. La pregunta es, si derrotan a Kreese en la temporada 4, ¿a qué tendrán que enfrentarse en una siguiente temporada? Tendremos que esperar para saberlo. [ vía Netflix]