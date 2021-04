Cómo descargar Horizon Zero Dawn Complete Edition gratis

Gif : Sony

Si estabas necesitado de juegos nuevos para esta primavera ya puedes ir dando las gracias a Sony y a Guerrilla Games, que a partir de hoy regalarán Horizon Zero Dawn a cualquiera que reclame su copia desde su PlayStation 4 o 5 .

Lo mejor de todo —amén de que el juego es completamente gratuito— es que se trata de la modalidad Complete Edition, lo cual significa que además del juego original, contarás con la expansión Frozen Wilds y con unos cuantos extras más de propina .

Al contrario con lo que sucede con los juegos que suele regalar Sony, no es necesario contar con una suscripción de PS Plus activa, ya que forma parte de la iniciativa “Play at Home” . Todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión e ir a la página del juego para reclamar tu copia de Horizon Zero Dawn. Tendrás hasta el próximo 14 de mayo para hacerlo.

Por si el hecho de que sea gratuito no es motivación suficiente, has de saber que Horizon: Zero Dawn ganó el premio al mejor guion de un videojuego en 2018. Una experiencia de mundo abierto llena de dinosaurios robots: ¿q ué más se puede pedir ?