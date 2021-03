Gif : YouTube

Hoy Londres es una mega ciudad que alberga millones de personas y que sigue extendiéndose por el mapa de Reino Unido, pero no siempre fue así. El canal Ollie Bye nos enseña a través de una brillante visualización en un mapa animado cómo ha ido creciendo hasta convertirse en “la city” de la actualidad.



De esta forma vemos que, de un asentamiento portuario a orillas del Támesis que los romanos llamaban Londinium, surgió una ciudad que fue prosperando, una de alrededor de 100k habitantes en la época de Shakespeare. Con el tiempo, la urbe siguió creciendo económicamente, de forma que comerciantes de todo el mundo pasaban por sus puertos.

La ciudad siguió ampliándose hasta tener alrededor de medio millón, un período durante el cual una alta proporción de los habitantes de Londres eran inmigrantes. Como explican en Open Culture:



Fue sólo manteniendo esta afluencia constante que la capital posiblemente podría mantener el crecimiento de su población por lento que fuera. La población de Londres en este período también se caracterizó por su diversidad y por el estancamiento cuando la plaga y el fuego devastaron la ciudad a lo largo del siglo.

Como vemos en el time lapse animado, la ciudad no ha dejado de crecer desde entonces, y con ella la ingente cantidad de personas de todo el mundo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el barrio donde vivo, Strea tham, no formaba parte de Londres hasta el año 1890, lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta cómo ha seguido extendiéndose hacia el sur aglutinando en el camino más y más barrios nuevos.



En definitiva, un espectacular recorrido por la megaciudad que habitan 9 millones de personas donde podemos ver cómo ha crecido durante 2000 años.