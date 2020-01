Cómo hacer para que la página de resultados de Google se vea como antes

El otro día, cuando me puse a buscar unas cosas en Google, me dio la sensación de que algo había fuera de luegar. Resulta que la compañía ha hecho un rediseño de su página de búsqueda, añadiendo una serie de iconos, modificando el aspecto del texto y cambiando de sitio las URL.

Advertisement

A riesgo de sonar un poco cascarrabias, he de reconocer que no me gusta nada. Y si compartes mi falta de alegría por este nuevo diseño, has de saber que es posible eliminar algunos de los cambios que ha realizado Google y así restablecer la paz y el orden en tus búsquedas.

Captura: David Murphy

Para empezar, necesitarás un bloqueador de anuncios en tu navegador que te permita bloquear algunos elementos de páginas web. Yo para esto UBlock Origin, pero AdBlock Plus también nos puede valer. Ve a los ajustes de la extensión (donde sea que puedas establecer filtros personalizados) e introduce estos filtros para que limpie automáticamente varias partes de la página de resultados de búsquedas de Google:

Para eliminar los iconos: google.com ##. XA33Gc

google.com ##. XA33Gc Para eliminar las URL: google.com ##. IUh30.bc.rpCHfe

google.com ##. IUh30.bc.rpCHfe Para eliminar la flecha de al lado de la URL: google.com ### am-b0 y google.com ##. GHDvEf.ab_button

google.com ### am-b0 y google.com ##. GHDvEf.ab_button Para eliminar todo: google.com ##. TbwUpd y google.com ### am-b0 y google.com ##. GHDvEf.ab_button

Advertisement

Y aquí hay una versión más fácil de pegar de esos dos últimos.

Para eliminar la flecha al lado de la URL:

google.com###am-b0

google.com##.GHDvEf.ab_button

Para e liminar todo:

google.com##.TbwUpd

google.com###am-b0

google.com##.GHDvEf.ab_button

Con estos pequeños filtros, fui capaz de cambiar mi página de resultados de esta monstruosidad:

Captura: David Murphy

Advertisement

A algo más placentero:



Captura: David Murphy

Advertisement

Y como he decidido no dejar títere con cabeza , voy a explicarte tambié como eliminar esos vídeos tan molestos. Mete este filtro en st u bloqueador de anuncios para encargarte de ellos:

google.com##g-section-with-header:has-text(/Videos/)

Cuando lo hagas , tu página se verá tal que así :

Advertisement

No me digas que no está mucho más bonita así .