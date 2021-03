Cómo mandarte mensajes a ti mismo por WhatsApp sin crear ningún grupo

Captura de pantalla : GizmodoES

Si algo he aprendido sobre productividad y organización es que no sirve de nada tener una app de recordatorios y listas de tareas si no vas a mirarla con frecuencia. Para solucionar este problema, empecé a usar los mensajes guardados de Telegram para apuntar texto, enlaces y otras cosas que quería tener a mano. Uso Telegram todo el tiempo, tanto en el móvil como en el escritorio, así que la simbiosis funcionó de inmediato. Incluso podía subir archivos en cualquier formato. Pero ¿qué alternativa tienen los usuarios de WhatsApp, donde no existe un chat específico para escribir en privado?



Están los “mensajes destacados”, que te permiten guardar mensajes con una estrella para leerlos más tarde desde la pestaña de configuración, pero no son lo mismo. Una solución popular es escribir en un grupo en el que ya solo quede un participante: tú mismo. Y aunque, como digo, es una solución popular, requiere crear un grupo y echar a otros participantes o que te quedes solo por casualidad.

Lo que quizá no sepas es que hay una forma de escribirte a ti mismo en un chat privado, aunque no aparezca tu propio número entre tus contactos. De hecho, es una solución muy sencilla para la que solo necesitarás esta pequeña URL:

wa.me/<tunúmerodeteléfono>

Se trata de un dominio propiedad de WhatsApp que lanza automáticamente la función Clic para chatear, pensada para enlazar tu propio número en lugares como una web personal, una página de Facebook o la firma de un email. Solo tienes que añadir tu número de teléfono incluyendo el prefijo del país tras la barra y abrir esa dirección en un navegador. WhatsApp creará automáticamente un chat privado contigo mismo, en el que puedes añadir texto, enlaces, imágenes, vídeos y archivos de cualquier formato subidos como documentos.