Foto : Sony , Ilustración : Kotaku

La PS5 es el futuro, pero eso no significa que tengas que renunciar a tu pasado. Al fin y al cabo hablamos de siete largos años de recuerdos imborrables, juegos maravillosos y trofeos . Hay que mover todo eso a la nueva consola de Sony, y para ello tenemos una buena noticia y una mala.

Advertisement

Primero la mala. No se pueden copiar capturas de pantalla ni de vídeo de la PS4 a la PS5. La buena es que todo lo demás sí. El proceso solo requiere un poco de paciencia y una buena conexión a Internet (o un disco duro externo compatible).

El proceso comienza nada más arrancar la PS5 y llegar a la pantalla principal. En el menú de arriba es la opción más a la derecha. Desde la biblio teca de juegos tendrás acceso a todos los juegos de PS3 y PS4 que hayas jugado en tu vida y que hayan quedado registrados en las consolas asociadas a tu cuenta de usuario . Incluso aparecerán los que tenías instalados mediante disco, pero para poder reinstalarlos en la PS5 seguirás necesitando la copia física. Los de descarga digital simplemente puedes seleccionarlos y descargarlos.

Advertisement

Si eres de los que tiene muchos juegos hay un botón en la parte derecha que permite filtrar los títulos cronológicamente, por orden alfabético, por tienda o por plataforma. Si, por ejemplo, quieres encontrar todos los que instalaste desde PlayStation Plus puedes localizarlos muy rápido.

El problema de esta opción es que usa la conexión a Internet para descargar los juegos que probablemente tienes en un disco duro situado a 10cm. La ópción menos agresiva para con tu conexión a Internet es precisamente hacerte con un disco duro de 1TB y copiar todos los juegos de la PS4 para reinstalarlos en la PS5.

Advertisement

Captura de pantalla : Sony

Cuando conectas por primera vez un disco duro externo a tu PS4 para obtener tus juegos es posible que recibas una notificación que te advierte de que el disco no es compatible con el sistema. No te preocupes . Hay una forma de solucionarlo. Probé esto con un disco duro Western Digital Elements de 1TB estándar con una conexión USB 3.0, pero el proceso puede diferir dependiendo de lo que uses . Primero ve a la configuración de tu PS4. De splázate hacia abajo hasta el menú “Dispositivos”. Ahí d eberías ver el disco duro externo. Haz clic en él , luego presiona la única opción disponible, que es : “Formatear como almacenamiento extendido”. Tendrás que confirmar la decisión varias veces. Simplemente presiona “sí” durante todo el proceso.



Advertisement

Una vez hecho esto, haz clic en tu dispositivo externo nuevamente, luego pulsa “Administrar contenido”. Esto te llevará al menú de almacenamiento de la PS4, con el que probablemente estés familiarizado después de todos estos años. En ese menú v erás tanto el almacenamiento interno (“sistema”) como el externo (“extendido ”) almacenamiento. Selecciona el almacenamiento interno y luego presiona “Aplicaciones”. Eso mostrará una lista completa de todo lo que tengas instalado en tu consola. Presiona “ Opciones” y selecciona “Mover a almacenamiento extendido”. Después de eso, es simplemente una cuestión de seleccionar los juegos y aplicaciones que desees transferir a la PS5 y hacer clic en “Mover”. Una nota: no puede almacenar datos guardados, capturas de pantalla o videoclips capturados previamente en un almacenamiento externo.

Cualquier juego de PS4 que hayas guardado en un disco externo funcionará en PS5 siempre y cuando el juego sea compatible. Para instalarlos en la nueva consola conecta el disco duro. En mi caso me obligó a usar uno de los puertos traseros, pero puede que se deba al disco duro concreto que usé. Los pasos son:

Ve a tus ajustes de PS5 (la rueda de engranaje en la esquina superior derecha).

Ha z scroll hasta “ Almacenamiento”

Entra en “ Almacenamiento extendido” y selecciona “juegos y aplicaciones”

Entra en el segundo menú (Objetos que se pueden mover), selecciona los juegos que quieras trasladar y pulsa “Mover”. Curiosamente la PS5 movió sin mi permiso la app Amazon Prime Video. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Jeff?

Advertisement

Captura de pantalla : Sony

Ese es el proceso para hacerlo. La cuestión es... ¿deberías? Puedes jugar a juegos de PS4 en PS5 ejecutándolos directamente desde el almace namiento externo. Sin embargo, no puedes instalar ni almacenar juegos de PS5 en un disco duro externo. Esos juegos necesitan usar el SSD interno. Tiene más sentido dejar los juegos de PS4 en el disco externo y dejar el almacenamiento interno para los de PS5.

Advertisement

Como ya habrás leído arriba, ese proceso sirve para pasar los juegos, pero no las partidas guardadas o los trofeos. Para eso hay dos opciones. La primera es hacerlo desde PlayStation Plus si estas suscrito a ese servicio. Los miembros de PlayStation Plus pueden cargar archivos guardados de PS4 en la nube y volver a descargarlos directamente a la PS5. Es una simple cuestión de dirigirse a la configuración, abrir el menú “Datos guardados y configuración de juegos / aplicaciones” y hacer clic en “Almacenamiento en la nube”. Eso mostrará una lista de todos los datos guardados que haya cargado, automática o manualmente, aparentemente para todos los juegos que hayas jugado en PS4 en toda tu vida . ¡Incluso encontré algunos archivos de guardado de juegos de hace seis años que no sabía que había guardado !

No es necesario que seas miembro del servicio mensual de Sony. De hecho, puedes mover cosas con una memoria USB. Primero, conecta una a su PS4. Ve a la configuración de la consola y abre el menú “Administración de datos guardados de la aplicación”. Haz clic en la primera opción y luego selecciona “copiar a dispositivo de almacenamiento USB”. Eso debería mostrar una lista de todos los juegos para los que tienes datos guardados. Puedes seleccionar juegos a granel o saltar a un juego específico y copiar los archivos guardados por partes. Una vez que hayas seleccionado lo que deseas importar , presiona “Copiar”.

Advertisement

De vuelta en tu PS5, dirígete al menú “Datos guardados y configuración de juegos / aplicaciones”. (Ya sabes cómo encontrarlo). Ve al submenú de datos guardados de la PS4 y selecciona la opción para una unidad USB. Eso mostrará una lista de todos los datos guardados que has almacenado en la memoria USB. Simplemente seleccione los que desee y presione “Copiar”.

Si nada de esto te funciona hay una última opción consistente en transferir los datos de una consola a otra usando una red local. De sde el submenú “Software de Sistema” tienes que seleccionar “Transferencia de datos” y seguir las instrucciones que, curiosamente, vienen indicadas también en el manual físico de la PS5.

Advertisement

Dicho todo esto debo reconocer que solo he probado los métodos pero no los he usado en mi PS5. La razón es que probarlos me ha hecho reflexionar sobre la cantidad de porquería digital que he almacenado en la PS4 con el paso de los años y que no necesito en la PS5. Demos de juegos, partidas guardadas a juegos que nunca jugué ni jugaré, Juegos de Playstation Plus que parecía que sí, pero no.... La opción de guardar partidas en curso o trofeos siempre es bienvenida, pero como toda buena mudanza, la de PS4 a Ps5 debería servirnos para hacer limpieza.