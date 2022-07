By

Pocos accesorios definen una franquicia como los sables de luz definen a Star Wars. Por tanto, cuando estás haciendo una nueva serie de Star Wars, se debe prestar especial atención a las armas elegantes, y Obi-Wan Kenobi de Disney+ no fue la excepción.



Los fans de Star Wars han visto el sable de luz de Obi-Wan Kenobi antes de la serie (en Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith) y después (en Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza), por lo que dependía del equipo de utilería de la serie para no simplemente agarrar el sable del Episodio III o el sable del Episodio IV. Tenía que estar en algún lugar intermedio.



“Su sable de luz fue lo más complicado que tuvimos que resolver”, dijo el maestro de utilería Brad Elliott al sitio web oficial de Star Wars. “El sable Revenge of the Sith es más pequeño, más brillante y difiere en muchos otros detalles del sable New Hope que llevaba Alec Guinness”.



Para encontrar un equilibrio entre los dos, Elliott analizó la historia y el personaje. “Kenobi viene de la pérdida de la guerra, la caída de la Orden Jedi y la pérdida de su mejor amigo y Padawan”, dijo. “Lleva el peso de su pasado, por lo que su sable proviene en gran parte de ese pasado”. Es por eso que la empuñadura en el programa está más cerca de la empuñadura del Episodio III, pero con un emisor mejorado para que se parezca más al sable del Episodio IV. El equipo también lo envejeció para que pareciera que había estado enterrado en el desierto durante una década, como dictaba el guión. Y voilá. Tienes un sable que encaja perfectamente en Obi-Wan Kenobi.



Una historia bastante fascinante, a nuestro parecer, y solo una de varias que puedes leer en el sitio web oficial de Star Wars. Además del sable de luz, Elliott habla sobre los macrobinoculares, el holoproyector y el datapad de Obi-Wan, así como del modelo de skyhopper T-16 que le regala a Luke, que luego se ve en A New Hope. Dirígete a este enlace para aquellos.