Imagen : The Avengers ( Marvel )

Es posible que tras The Avengers no puedas pensar en nadie que no sea Mark Ruffalo para interpretar a Hulk, pero en su cabeza existían muchas dudas antes de aceptar el rol del personaje de Marvel. De hecho, que Ruffalo finalmente aceptara se lo debemos principalmente a otro actor de la saga.



La historia la contó Ruffalo en un entrevista reciente en The Tonight Show. El actor le dijo a Jimmy Fallon que tuvo infinidad de dudas a la hora de retomar el papel de Bruce Banner que había interpretado anteriormente Edward Norton en The Incredible Hulk, de Ang Lee.



“Estaba asustado. No sabía qué podía añadir a lo que ya pensaba que se había hecho tan bien antes que yo”, le dijo al presentador.



Hasta entonces, Ruffalo se había hecho un nombre en el circuito más independiente, y no tenía muy claro que su paso a una superproduc ción fuera a ser un éxito. “Entonces pensé, ‘No sé si soy la persona adecuada para esto’. Y el director Joss Whedon me dijo: ‘Sí, eres la persona adecuada’” , recordó en el programa.



Sin embargo, el sí definitivo lo dio tras tener una charla con Robert Downey Jr., la persona que lo convenció de unirse al elenco. “Recibí una llamada de Downey. Debí haberle dicho que estaba tanteando la opción, y él simplemente dijo: ‘Ruffalo, ni te lo pienses. Tenemos que aceptarlo’ Luego, después de eso, recuerdo que pensé ‘supongo que tengo que hacerlo’”.



El actor también reveló las dudas que tuvo en torno al sigilo con el que Marvel hablaba de sus proyectos:

Quería leer un guión, y no te dan guiones. Cuando era un actor joven, prometí que nunca haría otra película sin leer un guión de antemano, porque es una receta para el desastre, y luego te quedas atrapado en algo que no querrías. Nuestro único poder como actores es nuestra capacidad de decir ‘no’ a veces. Y pensé, ‘Necesito leer algo’, y el estudio me decía, ‘Lo sentimos, no damos nada’”.

Ese día, Ruffalo cuenta que finalmente Whedon le dio 20 páginas de lo que había escrito hasta ahora para el personaje de Bruce Banner:



Leí esa primera escena ... cuando Black Widow encuentra a Banner en India, y me decía, ‘Ok, me encanta esto’. Era algo diferente. Pensé, ‘Oh, está bien ... Es gracioso y tiene carisma, creo que podría hacer algo con eso’.

¿Volveremos a verlo interpretar a Banner? Podría ser. El actor ha hablado sobre la posibilidad de regresar al MCU en la próxima serie de Disney + She-Hulk. [Mental Floss]