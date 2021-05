Cómo sobrevivir a un tiroteo, según un Navy Seal

Fotograma de Run Hide Fight Imagen : Cinestate

Dependiendo del lugar donde vivas, existen más o menos posibilidades de que te encuentres con un tiroteo. Sea como fuere, casi nadie está preparado para una situación así, por lo que nuestra respuesta podría no ser la adecuada. Un experto Navy Seal ofrece las tres claves para sobrevivir a un tiroteo.



Se trata de Clint Emerson, Navy ya retirado con más de 20 años de experiencia del que hemos hablado en más de una ocasión en Gizmodo ofreciendo otros consejos ante situaciones de posibles ataques. En este caso en particular, Emerson dice que nuestra reacción debería centrarse en tres opciones.



La primera de todas: correr. Tan simple como probablemente difícil ante un tiroteo. Principalmente porque el miedo y la opción de agacharnos sea el primer acto reflejo de la mayoría. “La gente piensa, ¡voy a morir! o me van a rescatar. Rara vez piensan en rescatarse a sí mismos”, explica el hombre.



Emerson, ahora un experto en gestión de crisis, ha escrito un libro sobre el tema, 100 Deadly Skills: The SEAL Operative’s Guide to Eluding Pursuers, Evading Capture, and Surviving Any Dangerous Situation. El profesional cuenta además que no vale solo con correr, a poder ser debería ser siguiendo un patrón en zigzag, “porque es difícil para un tirador acertar a un objetivo en movimiento; zigzaguear lo hace aún más difícil”.

Si correr no es una opción en la situación de riesgo, Emerson dice que debemos optar por la segunda opción: escondernos. En este caso, cuenta que debemos analizar la situación lo más rápido posible para encontrar el lugar más seguro:



Idealmente deberíamos colocarnos detrás de objetos hechos de material antibalas como madera densa, hormigón, acero o granito. Luego pide ayuda, por teléfono, por mensaje de texto, colocando un letrero en una ventana exterior, lo que sea que funcione. Y mantente agachado. La mayoría de las balas que rebotan siguen el camino del piso, por lo que cuando las balas vuelan, agáchate o muévete hacia las manos y las rodillas en lugar de acostarte.

Si ninguna de las dos opciones anteriores fuera válida, deberíamos recurrir a la última : enfrentarnos a la persona armada. Según cuenta el Navy en su libro :



La mayoría de la gente piensa que sería en el orden opuesto, pelear primero, luego esconderse, y finalmente correr. Cuando tengas opciones, siempre debes elegir el lado de la seguridad. Correr aumenta tu distancia de la amenaza, aumentando tu capacidad de supervivencia.

Y es que, para el ex Navy, luchar debería ser siempre el último recurso cuando no te queden más opciones, aunque entendiendo también que el enfrentamiento puede ser la última “bala” que te salve de un final fatal. “Siendo así, el objetivo será controlar el arma, y luego al tirador”, explica. “Un arma solo se puede disparar en una dirección a la vez. Los atacantes a menudo asumen que sus objetivos se acobardarán al ver sus armas; es probable que cualquier reacción ofensiva los pille desprevenidos” , zanja. [YouTube]