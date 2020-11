Ilustración : Elena Scotti. Photos: Getty Images, Shutterstock.

En el verano de 2019, meses antes de que la palabra “coronavirus” significara algo para la mayoría de las personas, una misteriosa enfermedad respiratoria comenzó a aparecer en EE. UU., una que finalmente envió a más de 2.800 personas, principalmente jóvenes y sanas, al hospital y a decenas a una muerte prematura. El culpable no fue una enfermedad infecciosa, sino un veneno: dispositivos de vapeo de THC vendidos en el mercado negro que estaban llenos de contaminantes aceitosos que sofocaban y quemaban los pulmones de las víctimas una vez que los inhalaban.



Más de un año después, y menudo año ha sido, Gizmodo decidió echar un vistazo a esta crisis. ¿Realmente terminó, como se puede suponer por la menguante cobertura de los medios que se le dedica? ¿Si es así por qué? ¿Cómo jugó en un debate aún polémico sobre los riesgos para la salud del vapeo y la necesidad de regulación? ¿Y qué lecciones, si las hay, hemos aprendido?



Los primeros casos reportados de la enfermedad se produjeron a finales de julio en Wisconsin, cuando los adolescentes del estado comenzaron a presentar síntomas como tos, dificultad para respirar y fatiga, junto con un daño pulmonar severo visible en las imágenes médicas. Los casos reportados aumentaron constantemente durante el verano en los estados de todo el país, mientras que una investigación adicional encontró que algunas personas habían experimentado la enfermedad ya en marzo. A finales del otoño de 2019, los nuevos casos notificados comenzaron a disminuir significativamente, incluso cuando más médicos ahora estaban al tanto del problema. En la última semana de diciembre, solo se informaron 29 casos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una fuerte caída de los más de 200 casos informados en una semana durante septiembre. En total, hasta febrero de 2020, se sabe que al menos 2.807 personas han tenido esta enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo, y 68 personas murieron.

En cuanto a por qué estos envenenamientos se ralentizaron, no hay una respuesta única. Desde el principio, fue evidente que muchas víctimas habían usado recientemente productos de vapeo con THC, un ingrediente psicoactivo del cannabis, que también contenía acetato de vitamina E, una forma aceitosa de la vitamina que se encuentra comúnmente en productos domésticos como cremas para la piel. Este ingrediente se usaba a menudo como relleno para reducir la cantidad de THC necesaria por producto o para engañar a los clientes haciéndoles creer que el THC en el producto era de mejor calidad al hacer que el líquido de vapeo fuera más espeso. Es importante destacar que la vitamina E se encontraba fácilmente en productos de vapeo ilícitos, por lo general cartuchos de THC desechables, y estos productos eran claramente responsables de la mayoría de los casos de enfermedad.

Para el otoño, las agencias de salud pública estaban advirtiendo explícitamente a las personas que se mantuvieran alejadas de comprar productos en la calle o de amigos, al igual que de influencers. Al menos una empresa que parecía vender legalmente vitamina E como agente de corte en Oregon retiró su producto del mercado. Y puede haber habido presión sobre los fabricantes de dispositivos y cartuchos ilícitos para eliminar o reducir la vitamina E que usaban. Todos estos factores probablemente contribuyeron a la disminución de casos.



“Tuvimos cerca de 40 casos en total, entre los meses de junio a diciembre de 2019. Y luego, al igual que con el resto del país, vimos una disminución bastante rápida, incluso a partir de septiembre, octubre”, dijo Aleksandr Kalininskiy. , becaria de cuidados intensivos y pulmonares en el Centro Médico de la Universidad de Rochester en Nueva York. Kalininskiy y sus colegas fueron algunos de los primeros médicos en publicar informes de casos sobre los pacientes afectados por la afección.



Pero según David Downs, el jefe de la oficina de California del sitio web y medio de noticias Leafly centrado en el cannabis, los factores subyacentes que dieron lugar a estos casos en primer lugar no han desaparecido realmente. Quizás más que cualquier otro medio, Leafly ha investigado estos envenenamientos extensamente.

“Lo que encontramos fue que la estructura del mercado y los incentivos para adulterar productos no habían cambiado. El afán de lucro todavía existe, todavía se gana más dinero, engañando a los consumidores y siendo injusto con ellos, de modo que la promesa de lesiones todavía estaba ahí”, dijo Downs.

Aunque el CDC dijo que dejarían de rastrear los informes de enfermedades relacionadas con el vapeo en febrero de 2020, las agencias locales de salud pública y los médicos continúan informando sus propios casos. En junio, médicos de California describieron a ocho pacientes que se enfermaron por vapear en abril. En julio, los funcionarios de salud de Minnesota enviaron una advertencia a los proveedores de atención médica, después de que recientemente se identificaron 11 presuntas víctimas. Y Kalininskiy dice que el Centro Médico de la Universidad de Rochester ha visto al menos seis casos probables este año.



Estos casos más nuevos han sido más difíciles de encontrar en parte debido a la pandemia de covid-19, ya que las dos afecciones pueden presentar síntomas similares. La pandemia también es probablemente una de las razones por las que el CDC decidió dejar de rastrear estos casos, limitados por recursos limitados. La situación incluso ha generado su propia teoría de la conspiración marginal, y algunas personas argumentan que los casos de vapeo del año pasado fueron en realidad covid-19 disfrazado (ningún experto o fuente con la que hablé apoyó esa idea).

Además de la enfermedad causada por estos productos contaminados, la respuesta de salud pública resultante ha profundizado de muchas maneras la brecha entre los consumidores de vapeo, los fabricantes y algunas agencias y expertos de salud pública. Esta división es evidente incluso en los intentos de nombrar qué sucedió exactamente con las víctimas.



Al principio, los médicos y otras personas a menudo usaban el término “lesión pulmonar asociada al vapeo” o VAPI, para describir la afección. Pero en octubre, el CDC adoptó el término EVALI, abreviatura de “cigarrillo electrónico o vapeo, lesión pulmonar asociada al uso de productos”. El CDC también continuó recomendando que las personas se mantengan alejadas de todos los productos de vapeo para estar lo más seguras posible, aunque enfatizó el riesgo adicional de usar productos del mercado negro. Para entonces, era obvio que los cigarrillos electrónicos, o e-cigarettes, un término utilizado para los productos de vapeo a base de nicotina vendidos legalmente, no tenían un papel sustancial en las intoxicaciones. Algunas personas estaban comprensiblemente confundidas y molestas con los CDC por la decisión.



“Ha habido problemas más amplios con el control de calidad de los cigarrillos electrónicos y sus saborizantes, pero [el nombre] distraía la atención de este problema de lesiones agudas y de dónde venía en el mercado, de modo que estaba perjudicando a los lectores que necesitaban poder tomar una decisión racional sobre su salud y lo que consumen”, dijo Downs. Leafly continúa usando solo el término VAPI en sus artículos.



El cambio de nombre fue solo la última señal para los consumidores de vapeo, las personas de la industria y los expertos en salud pública que ven el vapeo como una alternativa más saludable al tabaquismo de que la crisis se estaba utilizando para tomar medidas enérgicas contra la industria sin justificación. A medida que surgieron más y más casos de VAPI / EVALI el año pasado, los estados, las ciudades y, finalmente, el gobierno federal comenzaron a aprobar políticas más restrictivas, incluido el aumento del límite de edad para comprar a 21 y la prohibición absoluta de los productos de vapeo que se venden legalmente, como e -cigarrillos. A veces, los funcionarios incluso citan directamente estas enfermedades como una de las razones de las prohibiciones, a pesar de que claramente no hay conexión con la mayoría de los casos.



El encuadre parece haber funcionado demasiado bien. Una encuesta de Morning Consult en febrero de 2020 encontró que dos tercios de los estadounidenses culparon, al menos en parte, a los cigarrillos electrónicos por las recientes muertes relacionadas con el vapeo causadas por daño pulmonar, mientras que solo el 28 por ciento señaló correctamente los productos contaminados con THC. Estos resultados fueron en realidad peores que los de una encuesta realizada en septiembre de 2019, cuando un porcentaje más pequeño culpó a los cigarrillos electrónicos y más al THC.



Esto no quiere decir que los cigarrillos electrónicos vendidos legalmente y los productos a base de cannabis no conlleven sus propios riesgos. Ha habido informes de lesiones graves anteriores o no relacionadas con VAPI / EVALI vinculadas a los cigarrillos electrónicos y productos legales, y muchos expertos están preocupados por los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos en la salud, incluso si no es el mismo nivel de daño causado por los cigarrillos de tabaco. El aumento del vapeo en adolescentes también ha alarmado a la comunidad de salud pública, ya que no sabemos qué les pasará en los próximos años si se convierten en consumidores crónicos. Desde entonces, empresas como Juul han sido investigadas y demandadas a nivel federal por comercializar astutamente sus productos entre los adolescentes, a pesar de su insistencia en que solo están destinados a consumidores adultos de cigarrillos que desean dejar el tabaco.



Pero incluso algunos investigadores y expertos en salud pública se han preocupado por la combinación de estas otras preocupaciones reales con VAPI / EVALI.



“Desde el principio, pensé, espera un minuto. Estos no son los productos regulados y bien fabricados de los que estamos hablando aquí”, dijo Terry Gordon, investigador de la contaminación del aire y profesor del Departamento de Medicina Ambiental de la Universidad de Nueva York que estudia los cigarrillos electrónicos. “Los cigarrillos electrónicos no son seguros, pero son más seguros que los cigarrillos”.



Si hay puntos en común entre los entusiastas del vaporizador y los críticos de la práctica, es probable que sea en la regulación. Downs y su equipo en Leafly descubrieron que los casos de VAPI / EVALI eran sustancialmente más bajos en los estados donde el cannabis estaba disponible y vendido legalmente, un hallazgo respaldado por otras investigaciones. Y aunque hay una minoría de casos en los que las víctimas no han informado un historial de uso de THC, la investigación de Leafly hasta el momento no ha podido rastrear de manera concluyente ningún caso individual de productos legales, a base de nicotina o no.



“Hemos visto aspectos de la industria levantar la mano y decir: ‘Invitamos al escrutinio, invitamos a la regulación. Estamos cansados ​​de que los falsificadores y los envenenadores corran en círculos alrededor de nuestros esfuerzos de buena fe”, dijo Downs.



Este noviembre, cinco estados se convirtieron en los últimos en legalizar el cannabis de alguna forma, mientras que tres, Arizona, Nueva Jersey y Dakota del Sur, legalizaron el uso recreativo. Dieciséis estados ahora tienen legalización total. Algunas agencias reguladoras locales han comenzado a implementar reglas más estrictas sobre el control de calidad de los productos legales de cannabis, no solo en los ingredientes que están incluidos, sino también en los químicos que los productos emiten cuando se usan. La industria del cannabis también ha comenzado a crear sus propias mejores prácticas a raíz de estos casos. Pero si el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en el futuro previsible, será mucho más difícil para agencias como la FDA implementar pautas regulatorias universales. Downs señala que otras agencias, como la Comisión Federal de Comercio, probablemente podrían hacer más para tomar medidas enérgicas contra los productos ilícitos que se envían a Estados Unidos desde el extranjero (a menudo desde China), pero simplemente carecen de la voluntad política o los recursos.



Mientras el mercado negro tenga una gran base de consumidores en los estados donde el cannabis es ilegal, seguirán apareciendo casos de VAPI / EVALI, incluso si el acetato de vitamina E se elimina por completo del suministro. Los científicos han encontrado otras sustancias químicas en los productos de vapeo y aromatizantes (en gran parte ilícitos) que podrían causar plausiblemente el mismo tipo de daño pulmonar observado en las víctimas, como el escualeno, como lo ha hecho Leafly. El potencial de que se introduzcan otros contaminantes en el futuro siempre está ahí.



Si bien podría ser ideal que los jóvenes que nunca han fumado no empiecen a vapear, ese genio ha dejado la botella para millones de personas. Entonces, como mínimo, los usuarios deben ser dirigidos a productos regulados legalmente que puedan ser aún más seguros, dijo Downs, en lugar de apostar en la calle. “He llegado a la nota de que esta tecnología es demasiado útil para desaparecer”, dijo. “La pregunta es: ¿cómo de limpio va a ser, cómo de regulado?”

En cuanto a los supervivientes de VAPI / EVALI, las noticias son buenas y malas. La mayoría de los pacientes que médicos como Kalininskiy han visto meses después de sus síntomas iniciales parecen haberse recuperado sin problemas persistentes. Sin embargo, señala que otros investigadores han encontrado una función pulmonar reducida en pacientes recuperados, el tipo de deterioro que podría aumentar el riesgo de problemas de salud futuros de los supervivientes. Según Matthew McGraw, médico y neumólogo pediátrico del Centro Médico de la Universidad de Rochester, es casi seguro que lo mejor para los pacientes con VAPI / EVALI es que nunca más vuelvan a fumar.

“Creo que el mensaje más importante que hay que transmitir es que, si se detiene, es muy probable que no tenga cambios persistentes en la función pulmonar”, dijo McGraw. “Algo que nos ha gustado mucho aquí es en lograr que nuestros pacientes dejen de usar cigarrillos electrónicos. Pero en otros lugares, soy escéptico en cuanto a si han tenido tanto éxito en tratar de que los usuarios dejen de usar cigarrillos electrónicos” .