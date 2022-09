By

El ser humano tiene toda clase de récords inverosímiles y curiosos, muchos de ellos registrados en el Libro Guinness de los récords mundiales. En este caso, toca hablar de uno de esos registros que quedarán en la historia: un señor en la India condujo su auto durante 16 kilómetros en reverso.



Al parecer, durante un evento que tuvo lugar la semana pasada en Edappadi Bypass, en Tamil Nadu, Chandramouli, un conductor apasionado del distrito de Salem, logró establecer ese nuevo récord mundial al conducir más de 16 kilómetros en reverso en menos de 30 minutos. Para ser más exactos, recorrió 16 kilómetros y 140 metros en 29 minutos y 10 segundos.

Y para que semejante hazaña quedara registrada, lo hizo en presencia de un árbitro autorizado identificado como Kumar, de forma que se garantizara también la seguridad de todos. Chandramouli batió el último récord establecido por Tesson Thomas, de 22 años, de Pathanamthitta, Kerala. Thomas condujo durante 30 minutos marcha atrás durante 14,2 kilómetros.



En cuanto a la razón que llevó al hombre al nuevo registro, ha explicado a los medios locales que quería que los jóvenes entendieran la importancia de la seguridad. Chandramouli agregó además que los jóvenes deben abstenerse de hacer acrobacias en vehículos de dos o cuatro ruedas en la vía pública, y que aquellos que se involucran en actos tan aventureros deben tomar todas las medidas de seguridad.

Por cierto, y hablando de marcha atrás, hace poco un camionero condujo en reverso después de que fallaran los frenos. Al parecer, el conductor del camión condujo así durante 3 kilómetros para evitar accidentes. En aquella ocasión, algunos motociclistas rodearon el camión para guiarlo y ayudaron a despejar el tráfico.



Incluso en India hay un hombre que dice que solo conduce su auto marcha atrás (vídeo arriba). [OddityCentral]