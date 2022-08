Los monitores de pantallas curvas se han convertido en una opción muy interesantes debido a la inmersión que ofrecen, pero hay quienes sencillamente no logran acostumbrarse (y me incluyo entre esas personas). Las pantallas curvas pueden ser buenas para juegos y algunas funciones, pero quizás no te resulten tan cómodas para trabajar o para otras tareas. Bueno, Corsair tiene una propuesta bastante interesante para solucionar este problema.

Se trata de un monitor con dos palancas a sus lados para doblarlo a voluntad propia, y así pasar de tener una pantalla curva a una curva, o viceversa, cada vez que quieras. De hecho, si por alguna razón solo quieres doblar uno de los lados del monitor, o que cada lado tenga una curva diferente (más o menos pronunciada que la otra), también puede hacerlo porque… ¿Por qué no?

Es el nuevo monitor Xeneon Flex 45WQHD240 que, como s u nombre lo indica (Flex), cuenta con una pantalla OLED flexible. En general, se trata de un monitor ultraancho de 45 pulgadas con aspecto 21:9 y una tasa de refresco de hasta 240 Hz, además de un brillo máximo de 1.000 nits. Cuenta con todo lo que puedes esperar en un monitor de esta gama y en parte dirigido para videojuegos: soporte para NVidia G-Sync, FreeSync Premium de AMD y múltiples puertos, incluyendo varios HDMI, USB Tipo A y Tipo C, y más.

Por ahora, Corsair no ha anunciado la fecha de lanzamiento ni el precio que tendrá este monitor, pero podemos esperar que no sea particularmente económico. Sin embargo, y aunque Corsair no es la primera empresa en intentar algo así, no deja de ser una promesa muy interesante para quienes quieren un poco de cada mundo en su monitor.