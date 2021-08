By

By

La PlayStation 2 es una excelente consola, pero tiene un defecto: no es una consola portátil. Bueno, no es un defecto como tal, pero un YouTuber, GingerOfOz, decidió solucionar este “problema” y ha creado una consola portátil de aspecto muy atractivo que ha llamado PS2 Eclipse.



Advertisement

Ginger ha publicado un video en el que muestra todo el trabajo que se llevó a cabo para hacer una PS2 portátil. Como señala en numerosas ocasiones, está lejos de ser la primera persona en crear una versión portátil de la PS2. De hecho, algunas de las ideas utilizadas para hacer el PS2 Eclipse provienen directamente de gente como GmanModz.

Por ejemplo, para construir una consola portátil lo más pequeña posible, Ginger necesitaba cortar la placa base de la PS2 para que pudiera caber en una carcasa más pequeña impresa en 3D. Y en 2017, GmanModz descubrió la mejor manera de cortar una placa base PS2 sin romperla.

Usando esta placa base más pequeña y algunas piezas personalizadas adicionales conectadas a ella, Ginger pudo conectarlo todo dentro de un paquete portátil cuya configuración la verdad luce muy limpia y organizada. La PS2 Eclipse casi parece una imitación bien hecha de un producto oficial de Sony. Y después de ver esto, pienso que Sony quizás sí debería hacer y vender una PS2 portátil.

Debido a que contiene hardware de PS2 real, la PS2 Eclipse no está emulando juegos. Como resultado, los juegos se ejecutan a toda velocidad como lo harían en una consola PS2 real. (Dicho esto, algunos juegos no funcionan con esta configuración en particular debido a un problema con las partes del control dentro de la unidad).

G/O Media may get a commission

El único inconveniente de esta consola homebrew es el uso de USB para cargar juegos. Para mantener la consola pequeña, Ginger, como la mayoría de los otros modders o modificadores de consolas, decidió optar por el almacenamiento USB de estado sólido en lugar de mantener la unidad de DVD típica de la PS2. Una unidad óptica habría consumido mucho espacio y energía, resultando en un monstruo voluminoso y devorador de batería. Pero confiar en USB también trae problemas, ya que la PS2 solo es compatible con el lento y obsoleto USB 1.1. estándar. Por lo tanto, algunos juegos, como Grand Theft Auto III, tardan casi un minuto en cargarse y las escenas de cinemáticas pueden verse entrecortadas.

Si te lo has preguntado, la PS2 Eclipse puede funcionar durante aproximadamente 2 horas y media con una sola carga de la batería. No es mucho, pero no está mal para algo creado por una persona en casa utilizando piezas antiguas y tecnología homebrew.

Advertisement

Lamentablemente, no puedes comprar una PS2 Eclipse, ya que Ginger decidió dejar de aceptar comisiones de la consola portátil después de que el proceso comenzara a dejarlo agotado. No debería sorprendernos escuchar que quiere un descanso, ya que ha hecho exactamente 50 modificaciones de consolas portátiles diferentes en los últimos dos años. Pero si deseas intentar hacer una t ú mismo, Ginger proporciona varios enlaces a la información que necesitas. Buena suerte.