Crecen los rumores que apuntan a que Christian Bale será el villano de la próxima película de Thor

Foto : AP Images

Ni Disney ni Marvel ni el propio Bale lo han confi rmado aún, pero todo apunta a que es cierto. Christian Bale será uno de los villanos principales de Thor: Love and Thunder, y las primeras descripciones lo sitúan como un personaje “de otro mundo”. Se abren las apuestas.



La información procede de The Illuminerdi, cuyos responsables afirman haber obtenido confirmación no oficial por parte de fuentes cercanas al proyecto. Los rumores sobre Bale en Thor: Lo ve and Thunder llevan meses circulando. De confirmarse oficialmente sería el esperado regreso a las películas de cómics del actor que para muchos es el mejor Batman de la historia.

La gran pregunta es, por supuesto, a quién interpreta Bale exactamente. Es muy difícil aventurarlo porque ni siquiera sabemos aún hasta qué punto el guión de Taika Waititi se ciñe al de la historia de los cómics en la que Jane Foster se convierte en la nueva diosa del trueno al empuñar a Mjolnir.

Uno de los villanos de esa historia es Malekith, pero ese personaje ya ha aparecido en el MCU (es el villano de Thor: The Dark World) y lo interpreta Christopher Eccleston . Podría tratarse de Dario Agger (el nuevo Minotauro), pero su origen es humano, y la filtración a Illuminerdi usa a propósito la palabra “otherwordly” (literalmente “de otro mundo” aunque puede traducirse como “extraterrestre”).

Gorr no está muy contento con los dioses... Foto : Marvel Studios

Luego está la cuestión de si Bale interpretará a un villano puntual en Thor: Love and Thunder, si será un simple cameo o estamos hablando de un personaje que trascienda la película y se convierta en un antagonista de largo recorrido como lo ha sido Thanos. Se cree que la película tiene tres villanos principales de los que conocemos los nombres de dos: La encantadora y Gorr, el carnicero de dioses.

Christian Bale encajaría bien en la figura del torturado extraterrestre que jura acabar con todos los dioses del universo tras perder a su familia, pero sabemos también que la película servirá para introducir a un tercer villano y l a talla de Christian Bale como actor sugiere algo más duradero (y con menos CGI ) que Gorr. A quí es donde las opciones se ponen realmente interesantes: ¿ Silver Surfer? ¿Kang el Conquistador? ¿Mephisto? Tendremos que esperar para averiguarlo. Thor: Love and Thunder se estrena en noviembre de 2021. [The Illuminerdi]