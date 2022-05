Cada nueva película de Marvel Cinematic Universe tiene un gran gancho para atraer al público, y para Thor: Love & Thunder, ese gancho viene en forma de Jane Foster. No se ha visto a la científica de Natalie Portman desde Thor: The Dark World de 2013, pero aquí está, empuñando el viejo martillo Mjolnir de Thor (Chris Hemsworth) y derrotando a monstruos no muy diferentes a su estruendosa ex. ¿De qué va todo esto?



Un nuevo tráiler de la continuación de Thor: Ragnarok de Taika Waititi ofrece una idea de la nueva oportunidad de vida de Jane, junto con un mayor escaparate de lo que es capaz de hacer. (Spoiler: involucra muchos relámpagos y martillos). Para aquellos que se convirtieron en fans del personaje desde que Jason Aaron y Russell Dauterman la convirtieron en la Diosa del Trueno en 2013, este nuevo tráiler ofrece mucho por lo que emocionarse, mientras que también dando adelantos de una dinámica interesante entre Jane y Thor ahora que están en el mismo campo de juego.



Más allá de ver a dos Thors en acción, el tráiler también ofrece nuestro primer vistazo al malo principal de la película, Gorr. Interpretado por Christian Bale, Gorr también recibe el apodo de “el Carnicero de Dios” y ha ido matando a los diversos dioses en todo el cosmos después de perder previamente a su familia y su gente en una tragedia. Salvar a los dioses es una prioridad para los Thor, junto con Valkyrie de Tessa Thompson, en la búsqueda de una reina con la que gobernar New Asgard. El tráiler también nos ofrece nuestro primer vistazo real a la versión MCU de los atletas olímpicos, incluido Russell Crowe como Zeus, lo que brinda a nuestros héroes un elenco de apoyo aún más grande para jugar ahora que Asgard y los Nueve Reinos están detrás de nosotros.



Con todo, parece otro caballo ganador para Waititi, y bien vale la pena el precio de la entrada en el cine. Lo único que queda por hacer ahora es esperar hasta que Thor: Love & Thunder se estrene el 8 de julio. Echa un vistazo al nuevo y colorido póster a continuación.