Ayer se estrenó el esperado primer tráiler de Thor: Love and Thunder. El avance ha dado mucho que hablar y quizá no sea lo que algunos esperaban, pero pinta que la película va a ser bastante más que la sucesión frenética de escenas y abundante CGI que nos ha mostrado.

Escrita y dirigida por Taika Waititi justo tras el estreno de Our Flag Means Death, Thor: Love and Thunder nos trae de vuelta a Chris Hemsworth en el papel titular junto a una espectacular Natalie Portman en el papel de Jane Foster / The Mighty Thor. También hemos podido echar un vistazo a Tessa Thompson como Valkyrie, a los Guardianes de la Galaxia y a Russel Crowe en el papel de Zeus. Aún no hay rastro de Christian Bale en su papel de Gorr, el carnicero de dioses, pero sí de sus obras. Estos son los detalles y referencias que hemos cazado al vuelo.