Es posible que te lo hayas preguntado en alguna ocasión: ¿cuál sería la ciudadanía de un bebé nacido en mitad de un vuelo? La respuesta, como veremos a continuación, no es tan sencilla como pudieras imaginar, y ello se debe a que el nacimiento de un bebé en un vuelo es un acontecimiento poco usual .



De hecho, se recomienda autorización médica a partir de las 28 semanas, e incluso se prohíbe en muchos casos viajar en avión a partir de la semana 36 en adelante del embarazo. Sin embargo, a pesar de ello se han dado casos donde el avión aterrizaba con un nuevo y pequeño pasajero.



Según la historia de la aviación, el primero de estos nacimientos inesperados ocurrió en 1929, y tanto este como todos los que le siguieron fueron, por motivos obvios, historias de gran interés periodístico.



En todos estos casos surge la misma pregunta, ¿qué ciudadanía se le otorga a un bebé cuando nace en un avión? ¿Se ve afectado por la ubicación del vuelo en ese momento?

Por lo general, el bebé simplemente se convertirá en ciudadano del mismo país que la madre (y/o el padre) independientemente de dónde nacieron. En estos casos, los países se rigen por la ley jus sanguinis (derecho de sangre). Sin embargo, a veces estos bebés “nacidos en el cielo” o “nacidos en el aire” tienen reclamos de ciudadanía del país cuyo espacio aéreo sobrevolaron cuando nacieron.



No es muy común, ya que no hay muchos países que otorguen la ciudadanía simplemente por el lugar de nacimiento, aunque en particular, Estados Unidos (o Canadá) son algunos de los países que otorgan la ciudadanía por haber nacido dentro o “en las 12 millas náuticas de sus fronteras, incluyendo el cielo”.



Esto es lo que también se conoce como ciudadanía jus/lus soli (derecho del suelo o del lugar) y puede entrar en juego para los bebés que nacen en el cielo en países seleccionados ( se puede consultar los países que otorgan la ciudadanía según el lugar donde haya nacido) .



Por tanto, si un bebé nace en el espacio aéreo de Estados Unidos, la ley de jus soli significa que se le otorgará la ciudadanía estadounidense, según el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado. Dependiendo de las circunstancias, el niño también puede ser candidato para la doble ciudadanía si sus padres son de un país que otorga la ciudadanía basada en la sangre, aunque eso dependería de los países involucrados.



Curiosamente, o quizás no tanto, esta misma simplicidad no se extiende a un país jus sanguinis. Esto significa que una madre estadounidense no puede obtener la ciudadanía francesa para su bebé solo porque dio a luz en el espacio aéreo francés.



En este caso el bebé simplemente volvería a la ciudadanía estadounidense de los padres, ya que Estados Unidos también sigue la norma de jus sanguinis cuando un bebé nace de ciudadanos estadounidenses en un país extranjero. Dado que jus sanguinis es la regla más común en todo el mundo, la mayoría de los bebés nacidos en un vuelo sobre aguas internacionales o espacio aéreo extranjero probablemente terminen tomando la ciudadanía de sus padres.

Finalmente, en un doble salto mortal de los casos extraños, alternativamente, un bebé nacido en el cielo puede terminar siendo ciudadano del país donde está registrado el avión. Esto ocurriría en el caso en el que el niño pueda ser apátrida, como cuando una madre no tiene la ciudadanía oficial y el bebé nace en el espacio aéreo internacional.

Por cierto, la leyenda de los vuelos gratis de por vida para los niños nacidos en un avión no lo es tanto. De hecho, a veces ha sucedido. Por ejemplo, un bebé nacido en un vuelo de Spirit en 2017 recibe un vuelo gratis cada año en su cumpleaños, y Jet Airways proporcionó vuelos gratuitos de por vida a un bebé nacido en uno de sus aviones el mismo año. [Mental Floss, Wikipedia, Igor, Wikipedia]