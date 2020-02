Cuando Disney + llegue a España tendrás que esperar unas semanas para ver completa The Mandalorian

Filed to: The Mandalorian

Imagen : Lucasfilm

El lanzamiento escalonado de Disney + ha significado, entre otras cosas, que los sufridos fans europeos han tenido que esperar para ver The Mandalorian (por medios oficiales) bajo una inclemente lluvia de spoilers en Internet. Por si eso no fuera lo bastante malo, cuando llegue Disney + tendrán que seguir esperando.



Ayer, Disney + en el Reino Unido confirmó algunos detalles nuevos sobre su lanzamiento en Reino Unido, España, Francia e Italia el próximo 24 de marzo. Uno de esos detalles es que The Mandalorian se estrenará ese día pero se irá emitiendo a un ritmo de un episodio a la semana tal y como hizo en Estados Unidos y Canadá.

Emitir la serie semanalmente cuando en otros países ya han visto toda la primera temporada completa e s una decisión extraña en la era del binge-watch (y de los torrent), pero encaja en la idea de canal de televisión que Disney tiene de su servicio de streaming. Eso por no mencionar que así se aseguran de fidelizar a los clientes durante más tiempo y evitar que puedan dar se de alta solo un mes, ver todo lo que les interesa del tirón y darse de baja.

Más intrigante aún que el asunto de The Mandalorian es el hecho de que, como ocurre con Netflix, Disney + no será exactamente igual en todos los países. En otro tuit la compañía ha explicado que la idea es que todo el contenido se estrene al mismo tiempo en diferentes países, pero que puede haber alguna variación. La compañía no ha especificado si se trata de que algunas películas o series puedan estrenarse más tarde o de que no lo hagan en absoluto.