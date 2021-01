El vídeo de la mujer que no consigue derretir una bola de nieve con un mechero, explicado

Filed to:

Filed to: Nieve

Captura de pantalla : Estibador / Twitter

Uno de los vídeos más virales de la histórica nevada que ha caído sobre la península ibérica está protagonizado, paradójicamente, por una mujer que niega dicha nevada. La “nevacionista”, com o le han llamado algunos, trata de demostrar que la nieve caída sobre Madrid “no es nieve de verdad” quemando una bola con la llama de un mechero.



La mujer dice que la nieve es “puro plástico” que nos están disparando desde el cielo, y argumenta que la nieve real se derretiría y no olería a quemado bajo el fuego. “Mirad cómo ha quedado de negro todo”, dice mientras limpia con el dedo una mancha negra que ha aparecido sobre la bola de nieve.

Advertisement

Esta no es la primera vez que alguien afirma que la nieve no es de origen natural, sino sintético. La teoría de la conspiración cogió fuerza en 2014, con las fuertes nevadas que se registraron en distintos puntos de Estados Unidos. Muchas personas subieron vídeos a sus redes sociales tratando de derretir la nieve con sus mecheros. Al descubrir que no aparecían gotas de agua, sino manchas negras , asumieron que la nieve estaba hecha de plástico.



Pero la nieve no está hecha de plástico, sino de agua . Y l a razón por la que no gotea agua líquida bajo el calor de la llama de un mechero es doble. En primer lugar, la llama está calentando un punto localizado de la bola de nieve, que pasa de una temperatura muy baja a una muy alta, sufriendo un proceso de sublimación: el hielo va de estado sólido a gaseoso, formando una película de vapor que deflecta el calor. En segundo lugar, el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, por lo que la mayor parte de la bola de nieve no se derrite con la llama de un simple mechero. De hecho, la nieve está absorbiendo el agua que sí se está derritiendo, como una granizada que absorbe un sirope de limón .

En cuanto a la mancha negra: no proviene del agua, por supuesto. Como explica TheBadAstronomer en este viejo vídeo de YouTube, proviene del propio mechero. El butano y otros líquidos combustibles para encendedor son hidrocarburos, por lo que están hechos de carbono e hidrógeno. Cuando se queman , sus moléculas reaccionan con el oxígeno del aire, rompiendo los enlaces entre átomos y formando nuevas moléculas. Si la combustión fuera perfecta, todo lo que quedaría es dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), pero como no lo es, deja un residuo en forma de cadenas de carbono que llamamos hollín. Ese hollín de color negro es lo que se va acumulando en la bola de nieve.