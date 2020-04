Cuánto tiempo puede estar presente el coronavirus en mascarillas (o en el frigorífico)

Filed to:

Aunque sigue sin existir consenso, las mascarillas, tarde o temprano, se impondrán para la mayoría de la población como parte de las medidas básicas para combatir el coronavirus hasta que encontremos una cura o vacuna. ¿Durante cuánto tiempo puede estar presente el virus cuando las mascarillas han estado expuestas?



Según explican las evidencias del último trabajo en laboratorio, el coronavirus puede estar presente en máscaras quirúrgicas hasta siete días después de la exposición, además, se confirma que el virus se ve afectado por las altas temperaturas.



Para averiguar los últimos datos, los investigadores cultivaron e incubaron el virus durante dos semanas antes de probar su estabilidad, o cuánto tiempo persiste en una superficie, y así determinar lo infeccioso que es bajo diferentes temperaturas y condiciones ambientales.



De esta forma se descubrió que el virus es altamente estable a una temperatura de 4 ° C (por ejemplo, dentro del frigorífico), pero parece ser muy sensible al calor, lo que lo deja inactivo dentro de los cinco minutos posteriores a su exposición a una temperatura de 70 ° C.



Entre los experimentos que llevaron a cabo los investigadores utilizaron una pipeta para colocar el virus en cartón, papel, plástico y otros materiales, y lo dejaron a una temperatura ambiente de 22 ° C con una humedad de aproximadamente el 65 por ciento. No se encontró ningún virus infeccioso en la impresión o el papel de seda después de tres horas, sin embargo, tardó dos días en no detectarse más en la madera y la tela.



Por último, SARS-CoV-2 es más estable en superficies lisas: el virus tardó hasta cuatro días en perder su presencia en el vidrio o el dinero y persistió en el acero inoxidable y el plástico durante una semana. Según reflejó el equipo en el artículo publicado en The Lancet:



Sorprendentemente, un nivel detectable de virus infeccioso aún podría estar presente en la capa externa de una máscara quirúrgica el día 7. Sin embargo, debido a la forma en que se administró el virus, los hallazgos no necesariamente representan lo fácil que es potencialmente “detectar el virus del contacto casual”. Aunque el virus puede ser altamente estable en un entorno favorable, descubrimos que es susceptible a los métodos de desinfección estándar y que generalmente se puede eliminar a temperatura ambiente en cinco minutos.

De ahí que el CDC y otros centros recomienden o aconsejen usar desinfectantes aprobados para matar gérmenes en las superficies, particularmente áreas de la casa que frecuentemente se tocan, como mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, inodoros y productos electrónicos. [The Lancet vía IFLScience]