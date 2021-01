-34,1 ºC es la nueva temperatura más baja que se ha registrado extraoficialmente en España

Filed to:

Vista del Valle de Arán desde Baqueira, en el Pirineo catalán Foto : Faras / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

La borrasca Filomena amenaza con provocar nevadas históricas en el interior de España mientras una ola de frío deja temperaturas polares en varios puntos del país. Una estación meteorológica del Pirineo catalán realizó esta madrugada una medición récord de -34,1 ºC, la temperatura más baja registrada en la península ibérica desde que se tienen datos, según Projecte 4 Estacions.

La estación meteorológica Clot del Tuc de la Llança se encuentra en una piscina fría de la montaña Tuc de la Llança, a 2305 metros de altitud dentro del Parque natural del Alto Pirineo, en la provincia de Lérida. Según La Vanguardia, la estación meteorológica de marca Davis es propiedad del centro de esquí Baqueira Beret, y está gestionada por Meteo Pirineu y Meteo Valls d’Àneu.

Al igual que Projecte 4 Estacions, estas no son entidades meteorológicas oficiales, por lo que parece improbable que la cifra de -34,1 ºC, que se obtuvo con instrumental no calibrado, vaya a ser homologado por el Servicio Meteorológico de Cataluña o la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, no es una cifra tan descabellada.

Los -34,1 ºC se registraron a las 5:19 de la madrugada en un punto de la cordillera pirenaica donde se acumula fácilmente el aire frío. Las cimas del Pirineo estaban a esas horas por debajo de los -20 ºC y el aeródromo de Das, en Gerona, había registrado una temperatura de -11,9 ºC. Si el dato de Tuc de la Llança fuera válido, superaría a la temperatura más baja de la que se tiene constancia en España: los -32°C que el Instituto Nacional de Meteorología registró en 1956 en el lago Gento, a 2140 metros sobre el nivel del mar, también en los Pirineos de la provincia de Lérida.