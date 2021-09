By

Entre tendencias vergonzosas y retos peligrosos, hay gente con verdadero talento en TikTok, como este hombre que logró enroscar una bombilla en su casa usando un DJI Mavic Mini y un tapón de corcho. Todo esto al ritmo de la escena más trepidante de Interstellar.

Advertisement

El vídeo viral de Pixelcito no lleva ni 24 horas en TikTok, pero ya suma más de 800.000 reproducciones. D emostrando la misma audacia que Joseph Cooper cuando acopló la nave Ranger a la nave nodriza Endurance mientras giraba a toda velocidad, el tiktoker logró enroscar una bombilla a una lámpara haciendo uso del pequeño dron con el pulso de un cirujano .

El vídeo dice mucho del empeño y la habilidad como piloto de Pixelcito, pero también de la estabilidad del dron de DJI, que pesa menos de 250 gramos y lleva encima no solo el corcho y la bombilla, sino también una cámara adicional para poder grabar en primer plano el encendido de la luz.

En cuanto a la escena de Interstellar, es una de las más emocionantes de la película, no solo por lo apremiante de la situación que están viviendo los personajes, sino por la banda sonora de Hans Zimmer. El tema que suena se llama No time for Caution (“No es momento de ser precavido”), las palabras que pronuncia TARS en el momento álgido de la escena.