Cuando creíamos que lo habíamos visto todo aparece el desafío más absurdo y peligroso de TikTok

Después de esnifar preservativos, ingerir detergente, cruzar la carretera a ciegas o sumergir los testículos en soja (quemando hogares a su paso), ya solo quedaba tratar de romperte el cráneo para acabar con tanta agonía. De esto va el último, peligroso y más absurdo desafío viral aparecido en TikTok.



El nombre, Skull breaker Challenge, no engaña y es tan divertido como parece. Invol uc ra a dos personas de pie a cada lado de una tercera persona. Esta última salta mientras los otros dos a los lados barren sus piernas en el aire. El resultado: gente que cae hacia atrás golpeándose, en el mejor de los casos, con el trasero en el suelo, en el peor, directamente con la cabeza como vemos en la siguiente secuencia:

En poco menos de un mes, la última estupidez viral ha llevado a dos menores de Nueva Jersey a ser acusados de agresión en tercer grado y de poner en peligro a una víctima lesionada, ya que en su intento d el “desafío” el menor sufrió un ataque y una conmoción cerebral, según la Oficina del fiscal de Camden.



No solo eso, un buen número de padres preocupados han publicado en Facebook explicando que sus hijos resultaron heridos después de dicha prueba. De hecho, en una publicación compartida se muestra a un niño que fue hospitalizado con una conmoción cerebral después de quedar inconsciente como resultado del desafío.



La madre de este joven explica que el crío “aterrizó de un golpe seco sobre su espalda y cabeza, mientras luchaba por levantarse, perdió el conocimiento, y cayó hacia adelante impactando sobre su cara”. Otra publicación muestra a un niño que se rompió el brazo después de que “sin saberlo, TikTok le hizo la broma”.



Por tanto, hablamos de algo más que una broma peligrosa. Un golpe en la cabeza no puede ser tomado a risa, y el efecto que las conmociones cerebrales pueden tener en el cerebro son variadas y en algunos casos letales. Como explican en IFLScience, en los casos más extremos, las lesiones en la cabeza pueden provocar encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad degenerativa en la cual el tejido cerebral literalmente se encoge.



Tras el gran número de casos reportados, TikTok ha emitido una advertencia sobre compartir “desafíos peligrosos” en su plataforma:

La seguridad de los usuarios es nuestra principal prioridad en TikTok, y no permitimos contenido que fomente o reproduzca desafíos peligrosos que puedan provocar lesiones. De hecho, es una violación de nuestros normas de la comunidad y continuaremos eliminando este tipo de contenido de nuestra plataforma. Y lo que es más importante, alentamos a todos a tener precaución en su comportamiento, ya sea online o no. Nadie quiere que sus amigos o familiares se lastimen filmando un video o probando un truco. No es divertido, y dado que eliminamos ese tipo de contenido, ciertamente no te hará famoso en TikTok