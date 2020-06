Cuatro métodos para instalar la beta pública de Android 11

Filed to:

Si quieres probar antes que nadie Android 11, que incluye burbujas de chat para todas las aplicaciones, un modo No molestar más avanzado y una nueva función de “restablecimiento de permisos” que aísla las apliacciones que no has utilizado en un tiempo, debería visitar esta web para registrar tu dispositivo para la versión beta de Android 11.

Registrar tu dispositivo es la forma más sencilla de instalar la beta, tan fácil como instalar una actualización normal del sistema. Pero es un método solo disponible para los Pixels (al menos de forma oficial) .

Si ya estás en la vista previa para desarrolladores de Android 11

Si eres de los que instalaron la Developer Preview Beta 4 11 en sus Pixels, ahora deberías poder actualizar a Android 11 Beta 1 a través de una actualización del sistema. Si no tienes esa opción, sigue insistiendo ; los despliegues son despliegues , al fin y al cabo .

Si te tiras de los pelos porque no puedes instalar Android 11 beta 1

Si no tienes suerte con el método automático , siempre puedes optar por el método manual. Deberías poder usar Android Flash Tool para instalar la compilación “6576679 ” en t u dispositivo (desde la rama “asop-master-with-phones”). Asegúrate de visitar flash.android.com para ver la última compilación.

El camino difícil: carga lateral de Android 11 beta 1

Como señala 9to5Google, también puedes cargar el archivo OTA de Android 11 Beta 1 en tu dispositivo. Es un proceso un poco más complicado para aquellos que no estén acostumbrados a lidiar con cosas como un gestor de arranque, pero es útil en caso de que otras técnicas para instalar la beta en su dispositivo no funcionen. Mientras lees sobre cómo hacerlo, asegúrate de comenzar a descargar el archivo OTA correcto para tu Pixel, así como algunos controladores ADB para Windows (o los controladores ADB para Windows o Mac ).

Yo me quedaría con el método de registrarse para optar a la beta pública, y luego con la herramienta Android Flash Tool si eso no funciona. ¿Por qué lidiar con comandos en la consola cuando no es necesario?

Si prefieres no molestarse en instalar Android 11 en ningún dispositivo, puedes jugar con él a través del emulador de Android. He intentado hacerlo , y definitivamente no es para todos; lo encontré confuso, pero útil para esos raros momentos en los que estuve tentado de instalar un sistema operativo muy verde en mi teléfono Android principal.