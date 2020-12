Oppo presenta un móvil conceptual deslizante con triple bisagra

Filed to:

Imagen : Oppo

Aunque es posible que aún no haya terminado de convencer a todo el mundo , una de las cosas que más me gustan de la tecnología de las pantallas flexibles es la forma en que permite a los fabricantes de teléfonos ponerse realmente creativos con sus nuevos diseños. Gracias a una asociación con la firma de diseño japonesa Nendo, el nuevo teléfono con triple bisagra de Oppo podría ser uno de los conceptos más interesantes que hayamos visto hasta la fecha .

Por ahora, e l nuevo dispositivo de Oppo es solo un concepto, no un prototipo real. El teléfono juega con un sistema de tres bisagras que permite a los usuarios deslizar el teléfono para abrirlo y colocarlo hasta en siete posiciones diferentes.

Oppo y Nendo dicen que la idea es tratar de brindar a las personas más flexibilidad y funcionalidad, permitiéndoles hacer cosas como deslizar hacia arriba solo una sección del teléfono para ver rápidamente la hora o las notificaciones recientes, o un par de secciones más si por ejemplo alguien quisiera sacarse un selfie.

A diferencia de los teléfonos plegables como el Huawei Mate X, que deja su pantalla flexible expuesta incluso cuando no está completamente abierto , la mitad superior del teléfono puede girarse hacia abajo para brindar una mejor protección contra cualquier cosa que pueda golpear a l teléfono cuando está cerrado.

Imagen : Oppo

La posición de las cámaras del teléfono es importante porque, al colocarlas en el segundo segmento más bajo (cuando el teléfono está cerrado), se puede usar el mismo conjunto de cámaras para sacar selfies y fotos normales simplemente ajustando por dónde se pliegan las bisagras .



Por si est o no fuese suficiente, el teléfono incluso viene con un lápiz óptico incorporado para las personas que quiera n tomar notas o dibujar, aunque he de reconocer que con ese ratio de pantalla no parece muy propicio para dibujar.

Imagen : Oppo

Aunque las fotos que han compartido Oppo y Nendo sobre el teléfono lucen realmente impresionantes , teniendo en cuenta el estado actual de este tipo de tecnología y el diseño de las bisagras que hemos visto hasta el momento , es difícil imaginar que Oppo pueda producir un dispositivo tan delgado en los próximos años.



Así que , aunque se trata sin duda un producto innovador, no parece que vayamos a verlo dentro de poco, pero es de agradecer que Oppo se esfuerce en darle un impulso más que necesario a la tecnología de las pantallas flexibles.