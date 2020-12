Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku

La primera vez que salí de mi apartamento en Cyberpunk 2077 esperaba encontrar un vasto mundo de cyborgs y tecnología avanzada. Lo primero que encontré fue un pene de goma. Estaba ahí, en el suelo, junto a los pies de un personaje, una revista vieja y algo de basura. “¡Qué raro!” pensé...

Advertisement

Entonces miré hacia arriba y vi otros dos penes en una barandilla de un balcón junto a dos personajes que conversaban tranquilamente aparentemente ajenos a la presencia de los dildos.

“¡Ok. Esto es muy raro!” pensé... y seguí jugando.

Desde entonces he encontrado tantos vibradores en el juego que decidí tomarme la molestia de documentar mediante captura de pantalla tan inopinados encuentros. En total he hallado 29 penes que aparecen en dos variedades principales: el dildo común y corriente, tan común como una paloma callejera, y el raro Pilomancer 3000, un utensilio de formidable tamaño y potencia. De hecho puedes recogerlos y desmontarlos para obtener componentes o venderlos. No tienen más uso que ese.

Advertisement

Normalmente encuentras estos juguetes sexuales en sex-shops y clubs nocturnos, algo que no está en absoluto fuera de lugar. Sin embargo, también es común encontrarlos en otros lugares donde no pegan tanto con el ambiente como restaurantes, por la calle o en tiendas de repuestos. Es fácil hallarlos en la basura, lo que prácticamente los hace omnipresentes.

Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku

Advertisement

La presencia de los dildos es anecdótica, pero su número la convierte en una distracción. Si creas un mundo que más o menos se parece al mundo real pero de repente lo llenas de penes sin razón aparente la gente va a hacerse preguntas. Sobre todo cuando todavía estoy esperando a que un personaje del juego use uno de estos juguetes. Hay un arma con forma de dildo, pero no tiene nada que ver con los penes que aparecen por doquier. Como broma parece más propia de Saints Row. Cyberpunk tiene un tono mucho más oscuro y serio pese a que hay misiones claramente de comedia.

Intrigado por todo este asunto, les pregunté a CD Projekt por el tema. Esta es la respuesta que ofrece el diseñador de misiones Philipp Weber: “ Queríamos que Night City fuera sexualmente explícita, un lugar donde los estándares actuales sobre lo que es tabú o explícito fueran lo normal para los estándares de 2077.”

Advertisement

Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku

Pero repartir dildos a lo loco por el suelo me parece una extraña manera de alcanza r ese objetivo, especialmente cuando no hay otros elementos culturales o de historia que expliquen ese cambio de paradigma sexual en el mundo del futuro. Es cierto que los trabajadores sexuales desempeñan un papel importante en la historia y no es raro encontrárselos aquí y allá, pero parecen un poco desconectados de ese otro intento por sexualizar Night City. No parece muy creíble que la liberación sexual termine con la gente dejando caer penes por la calle. ¿Se trata de jugu etes de un solo uso? Si no es ese el caso cómo es posible que en el mundo empobrecido que dibuja Cyberpunk 2077 haya gente que los pierda con tanta facilidad.

Advertisement

Parece más bien una idea a medio hacer, como el hecho de que el juego nos presente las relaciones sexuales como algo mucho más abierto y al mimos tiempo ligue a los trabajadores sexuales al mundo del crimen una y otra vez.

Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku

Advertisement

CD Projekt no ha considerado la idea de eliminar los dildos. En su lugar, el equipo de desarrollo ha decidido ajustar su número. Esto está ligado a su vez con la segunda razón que ofrece Weber sobre por qué hay tantos: “Hay tantos porque forman parte del botín aleatorio. Todavía estamos ajustando detalles como ese, por lo que el número de dildos podría ser ahora más alto de lo que será en la versión final. Lo que vamos a hacer es ajustarlos para que no salgan fuera de contexto en los botines.



De hecho, un reciente parche ya ha limitado el número total de estos objetos en el juego. No desaparecerán del todo, por supuesto, pero los días de aquella distopía fálica de las primeras versiones se perderán, como lágrimas en la lluvia.