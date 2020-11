Gif : Lucasfilm.

Originalmente, antes de vender Lucasfilm, George Lucas tenía planeado hacer una nueva trilogía de Star Wars, Episodios VII, VIII y IX, secuela a los acontecimientos de Return of the Jedi, del mismo modo que la última trilogía que llegó a los cines. Sin embargo, en su historia el villano principal iba a ser Darth Maul.

Así lo ha revelado una serie de páginas del libro The Star Wars Archives: 1999–2005 que salió a la venta recientemente. La trilogía de Episodios VII, VIII y IX de Lucas iba a ser muy diferente a la que terminó haciendo Disney, esa que acabó con The Rise of Skywalker. Uno de los cambios principales d e esta trilogía que nunca verá la luz es el regreso de uno de los villanos de la trilogía de precuelas, esta vez convertido en la mayor amenaza en el universo.

Se trata de Darth Maul, por supuesto, que gracias a la serie animada Star Wars: The Clone Wars sabemos que no murió tras ser cortado al medio por Obi Wan Kenobi en Episode I: The Phantom Menace. Ahora, Maul vive con unas piernas robóticas y se ha logrado convertir en “el padrino del crimen en todo el universo”. Dado que el Imperio Galáctico ha dejado de existir (tras la derrota de Palpatine en Return of the Jedi), Maul ha tomado su lugar como nuevo líder criminal y el nuevo rival al que los héroes de esta trilogía deberían enfrentarse.

Pero Maul no estaría solo. El villano estariá acompañado de Darth Talon, una joven que se convierte en su aprendiz y que incluso apareció en algunos cómics previos a la era de Disney, por supuesto. “Ella es, en cierto modo, la nueva Darth Vader, y la mayor cantidad de acción y batallas serían contra Talon [en esta trilogía]. Así que estos dos son los villanos principales de la trilogía, Maul convirtiéndose en el líder criminal del universo tras la caída del Imperio”, aseguran los archivos de Star Wars.



En la trilogía también habríamos visto a Luke intentando reconstruir la Orden Jedi, entrenando a una nueva generación de héroes. Y al final de esta serie de películas veríamos a los Jedi renaciendo como Orden, y la creación de una Nueva República, con Leia Organa convertida en la Canciller Suprema. Leia, básicamente, terminó siendo la Elegida”, según Lucas. Una trilogía que suena extremadamente prometedora, pero nunca veremos.

En cuanto a Maul, ya vimos cómo concluye su historia en la serie animada Star Wars Rebels, y el personaje iba a tener una mayor participación en live action en la secuela de Solo: A Star Wars Story, otra película que tampoco parece que veremos hecha realidad. [vía Screen Rant / IGN]